Kommunen kriegen Geld vom Bund Doch sie müssen es wieder an den Landkreis abgeben. So lautet eine Vereinbarung.

Der Landkreis Meißen ist aktuell mit den Bürgermeistern zum Thema Kreisumlage im Gespräch. Das erklärte Ziel ist es, so Landrat Arndt Steinbach, die Kreisumlage stabil zu halten und nicht zu erhöhen. Allerdings bekommen die Kommunen vom Bund stufenweise über die Länder bis 2018 deutschlandweit fünf Milliarden Euro zusätzlich vor allem für die Eingliederungshilfen – gedacht für Arbeitslose und behinderte Mitmenschen. Doch das ist eine Aufgabe der Landkreise. So gibt es eine Vereinbarung zwischen dem sächsischen Landtag und dem sächsischen Städte- und Gemeindetag, dass dieses eigentlich fehlgeleitete Geld an die Landkreise fließt, um diese Aufgabe finanzieren zu können. Das war auch eine Info zum Bürgermeistertreffen Mitte Oktober. Der Geldfluss ist dann wie folgt: Bund an Land – Land an Kommunen und Kommunen an Landkreise. Da ist natürlich jede Gemeinde involviert.

zur Startseite