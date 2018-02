Kommune trennt sich von Gebäuden Die Kommune will zwei Objekte an Privatleute verkaufen. Doch zumindest in einem Fall könnte der Deal scheitern.

Das Ex-Vereinsheim der Kaninchenzüchter in Pulsen – hier Ende 2017– soll verkauft werden. © Eric Weser

Röderaue. Die Gemeinde Röderaue hat mögliche Käufer für zwei Immobilien gefunden, die ehemals von Vereinen genutzt wurden. Demnach will eine Familie aus Frauenhain die ehemals vom Reitverein genutzten Anlagen nahe dem Schlossteich erwerben. Außerdem gibt es eine Bieterin für das frühere Vereinsheim der Kaninchenzüchter in Pulsen. Ob dieses tatsächlich den Besitzer wechseln kann, ist noch offen. Das jetzige Gebot liegt unter dem Wert, den ein Gutachter für das Grundstück samt Gebäuden ermittelt hatte. Die Gemeinde darf das Grundstück aber nicht ohne Weiteres unter diesem Wert veräußern. Die Gemeinderäte haben dem Verkauf dennoch mehrheitlich zugestimmt. Nun muss die Rechtsaufsicht prüfen, ob das zulässig ist. Die Gemeinde will ihre Verkaufsabsichten unter anderem damit begründen, dass es bei der Ausschreibung des Grundstücks schon jetzt schwierig war, Bieter zu finden. So war die Ausschreibungsfrist bereits einen Monat verlängert worden, trotzdem gab es für jedes Grundstück nur je einen Bieter. Im Fall des Frauenhainer Grundstücks liegt der angebotene Kaufpreis nach Angaben der Gemeindeverwaltung über dem Wert, den das Gutachten für das Grundstück ermittelt hat. (SZ/ewe)

