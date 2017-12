Kommune streitet um Kita-Kosten Die Kinderbetreuung wird für Eltern und Stadt immer teurer. Das soll sich ändern. Deshalb gibt’s jetzt Zoff mit einem Träger.

Kinderbetreuung in der Kita wie auf diesem Symbolfoto ist eine Pflichtaufgabe für Kommunen. Nicht nur für die Städte und Gemeinden, auch für die Eltern, die einen Teil der Kita-Finanzierung übernehmen, wird es immer teurer. In Gröditz will man das jetzt ändern. © Monika Skolimowska/dpa

Gröditz. Regelmäßig steigen die Elternbeiträge für Krippe, Kita und Hort – auch in Gröditz gibt es diesen scheinbaren Automatismus. Das soll sich allerdings ändern. „Wir wollen die Kosten einfrieren“, so Stadtchef Jochen Reinicke (parteilos). Grund dafür ist offenbar zunehmender Protest von Eltern. So hatte eine Mitte Oktober angekündigte Erhöhung der Elternbeiträge ab Januar 2018 für Verstimmung gesorgt. Im Kitabereich hatte die Stadt für das erste Kind bei einer Neunstundenbetreuung eine Erhöhung von 20 Euro vorgesehen – pro Monat.

Bei der Höhe der Elternbeiträge gibt es strikte Vorgaben: Das Kita-Gesetz verpflichtet die Kommunen, bestimmte Mindestsätze der Betriebskosten von Horten, Kitas und Krippen von den Eltern zu kassieren. Im Krippenbereich sind es mindestens 20, maximal 23 Prozent. Bei Hort und Kindergärten sind es zwischen 20 bis zu 30 Prozent der Betriebskosten, die den Eltern abverlangt werden können. – Die Betriebskostenabrechnung für 2016 hatte ergeben, dass in Gröditz die Mindestsätze in Krippe und Hort unterschritten waren. Die Stadträte entschieden sich letztlich aber gegen die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene starke Erhöhung. In Krippe und Hort steigen die Elternbeiträge ab 2018 dezent auf das nötige 20-Prozent-Minimum. Bei der Kita ändert sich der Beitrag gar nicht.

Prozente sind das eine, die absoluten Summen der monatlichen Elternbeiträge das andere. Und was diese anbetrifft, liegt Gröditz im kreisweiten Vergleich laut Bürgermeister im „oberen Mittelfeld“. In der Stadtpolitik hält man das zumindest teils für gerechtfertigt, immerhin seien alle Kindereinrichtungen in den vergangenen Jahren saniert und ordentlich ausgestattet worden, heißt es . Gleichzeitig scheint bei vielen Eltern eine finanzielle Schmerzgrenze erreicht. Und auch die Stadt will nicht immer mehr Geld in die Kinderbetreuung stecken. – Umso mehr fällt ins Gewicht, dass sich die Stadt Gröditz zuletzt mit einer Forderung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) konfrontiert sah. Der ASB betreibt im Auftrag der Stadt die Kita „Zwergenhaus“. Das kostet Geld – und zwar mehr, als die Stadt zunächst im Haushalt als Zuweisung an den ASB eingeplant hatte. Für 2016 hatte der Kita-Träger knapp 44 000 Euro bei der Kommune nachgefordert.



Im Stadtrat ist man sich fraktionsübergreifend einig, dass diese Forderung auf den Prüfstand muss. Zumal die anderen Betreiber von Gröditzer Kitas keine Rechnung in dieser Höhe an die Stadt stellen, wie mehrere Stadtpolitiker anmerken. Statt die Summe in geforderter Höhe an den ASB zu zahlen, bewilligten die Räte bei ihrem Oktober-Treffen nach SZ-Informationen nur rund die Hälfte davon. Den Rest behielt man ein – und beruft sich offenbar auf den sogenannten Trägervertrag von 1998. Der legt fest, dass der ASB jährlich Eigenmittel von fünf Prozent von den Betriebskosten erbringen soll. Nun wolle man Gespräche mit dem Träger aufnehmen, um Transparenz in die Kostenfrage zu bringen, heißt es aus dem Rathaus und von Stadträten. – Beim ASB ist man verärgert. Ortsverbands-Geschäftsführer Andreas Krüger spricht von einer „Kriegserklärung“. Er halte es für rechtswidrig, dass die Stadt das Geld einbehält. Ein Mahnbescheid sei deshalb schon an die Stadt ergangen, schließlich habe der ASB die Betriebskosten vorfinanziert. Dass sich die Kommune auf den Fünf-Prozent-Eigenanteil beruft, ist für Andreas Krüger unverständlich. Schließlich sei der bisher nie eingefordert worden – und mit fünf Prozent vergleichsweise ohnehin zu hoch.

Für den ASB-Geschäftsführer liegt das Problem bei der Stadt Gröditz. Die habe in den vergangenen Jahren ihre Zuweisungen an den ASB trotz gesetzlich höherer Betreuungsschlüssel konstant gehalten. Daneben habe es natürlich auch beim Kita-Träger Lohnerhöhungen gegeben. Dass etwa die Lohnkosten beim ASB höher liegen als bei anderen Trägern, sieht Andreas Krüger nicht. Auch auf Energieeffizienz werde beim Samariter-Bund schon seit Jahren geachtet, um die Betriebskosten zu senken. Notfalls, sagt der ASB-Chef, müsse sich Gröditz einen neuen Träger für die Kita suchen. Das aber will manch Stadtrat nicht.

