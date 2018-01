Kommunalwald wirft für einige Räte zu wenig ab Die Räte in Groß Düben haben in der letzte Sitzung des Jahres 2017 zähneknirschend dem Plan für den Kommunalwald zugestimmt.

Nachdem der Gemeinderat in Groß Düben zunächst dem Plan für den Kommunalwald für die Jahre 2018 und 2019 abgelehnt hatte, stimmt er im Dezember nach erneuter Beratung dem Vorhaben für dieses Jahr nun mehrheitlich doch zu. Grundsätzlich hatte für einige Räte das Problem bestanden, dass der Wald zu wenig Gewinn abwirft, von dem die Gemeinde profitieren könnte.

Für 2018 ist nun vorgesehen, wie Annett Hornschuh den Räten erläutert, zwei Hektar per Schrimhieb abzuholzen und so 275 Festmeter Holz zu ernten. Die Einnahmen würden wieder reinvestiert – allerdings erst 2019. Die Fläche, auf der das geschehen soll, befindet sich zwischen Groß und Klein Düben. „Es wird aber kräftig aufgeforstet“, erklärt Annett Hornschuh. Die Verjüngungsfläche belaufe sich auf einem Hektar. Dort sollen aufgrund der guten Bodenverhältnisse Stieleichen gesetzt werden – „Kiefern wären zwar billiger, aber wegen der guten Bedingungen verschenkt“, so die Expertin. Sie rechne mit einem Gewinn von knapp 5400 Euro und mit Kosten von etwa 1300. Die Differenz soll 2019 eingesetzt werden – wenn keine Fördermittel bis dahin fließen.

Die hatte Sachsenforst nämlich für die Herbstaufforstung 2019 beantragt. „Ob wir diese bekommen, ist aber ungewiss“, sagt Annett Hornschuh. Ausgleichen ließe sich ein möglicherweise abgelehnter Bescheid über den kalkulierten Gewinn aus diesem Jahr. „Es wird etwas übrig bleiben, aber die Gemeinde muss in die Zukunft schauen“, warnt die Försterin. Der Bestand der gut 34 Hektar Kommunalwald habe durchschnittlich ein Alter von 120 Jahren. Man müsse also nach und nach verjüngen.

„Für die Gemeinde soll aber auch etwas übrig bleiben“, fordert Gemeinderat Harald Rösch. Das wünscht sich auch Ratsmitglied René Köppen. Beide monieren, dass die Försterin letztlich keinen anderen Plan vorgelegt habe als beim letzten Mal. Nur würde der Gewinn aus 2018 ins nächste Jahr mitgenommen „und möglicherweise durch Fördermittel behalten“. Gemeinderat Uwe Voß erklärt, man habe einen Plan für insgesamt zehn Jahre aufgestellt, an den sich Annett Hornschuh hält. Letztlich stimmte der Rat mehrheitlich für den Plan.

