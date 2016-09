Kommunales Wohnhaus in Hohnstein verkauft Die Stadt entledigt sich zum Teil ihres Wohnungsbestandes. Das ist nicht immer einfach.

Hohnstein. Seit dem Jahr 2001 will die Stadt Hohnstein das kommunale Wohnhaus Burggase 2 verlaufen. Es gab zwar immer mal wieder Interessenten. Doch letztlich hob jeder die Hände. Im vergangenen Jahr hat die Stadt nun einen Makler beauftragt, der die Gebäude Burggase 2 in Hohnstein, Am Kohlichtgraben in Kohlmühle sowie das Gebäude Am Schloss 4 in Ulbersdorf vermarkten sollte. Für das Wohnhaus in der Burggasse gab es zuletzt zehn Kaufinteressenten. Zwei Besichtigungen wurden vereinbart.

Die Stadträte haben in ihrer letzten Sitzung einem jungen Mann aus Dresden das Gebäude verkauft. Damit kommen etwa 37000 Euro in die Stadtkasse. In dem Haus befinden sich fünf Wohnungen. Drei davon sind vermietet. Nach Aussagen von Bürgermeister Daniel Brade (SPD) will der Käufer das Haus sanieren. Befürchtungen, dass jemand ausziehen müsste, konnte er nicht teilen. Der Verkauf breche die Mietverträge nicht, so der Bürgermeister. Aktuell werden auch für die Gebäude Am Schloss 4 in Ulbersdorf und für das Wohnhaus in Kohlmühle Käufer gesucht. (SZ/aw)

