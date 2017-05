Kommt Wincent Weiss auf den Schulhof? Ein Radiosender hat den Popsänger für einen speziellen Auftritt gebucht. Den gewinnt die Schule mit den eifrigsten Abstimmern.

Auf welchem Schulhof wird Wincent Weiss auftreten? © Daniel Förster

„Musik sein“, „Nur einen Herzschlag entfernt“ – die Hits von Wincent Weiss klingen vielen im Ohr – vor allem denen, die kürzlich das Osterfeuer in Bad Schandau besucht haben. Gibt der Chartstürmer nun ein weiteres Konzert in der Sächsischen Schweiz? Das kommt sehr auf den Einsatzwillen der Schüler in der Region an.

Für den 15. Mai hat der private Hörfunksender Hitradio RTL Sachsen den angesagten jungen Künstler gebucht – für ein Schulhofkonzert in der großen Pause. Stattfinden wird es in der sächsischen Schule mit den cleversten und klickeifrigsten Schülern. Dazu müssen die Schüler bis Donnerstag, 11. Mai, 18 Uhr, bei einer Abstimmung im Internet auf der Homepage des Senders für ihre Schule so viele Klicks wie möglich sammeln. Abstimmen kann jeder – egal, ob Mitschüler, Freunde oder Familie. (df)

www.hitradio-rtl.de/schulhofkonzerte

