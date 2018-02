Kommt sie oder kommt sie nicht? Im Landkreis wartet man auf die Grippewelle: Bislang wurden 237 Fälle amtlich bestätigt.

Eine Mitarbeiterin vom Institut für Virologie in Hannover untersucht Speichelproben auf Influenza-Viren. Auch im Altkreis gibt es bereits erste Fälle. © Joche Lübke dpa

Landkreis Meißen. Die bislang für die Jahreszeit hohen Temperaturen fallen derzeit auf normales Winterniveau. Damit steigt auch die Anfälligkeit vieler Menschen für Infekte der Atemwege. Allgemeinärztin Rosemarie Enk aus Riesa behandelte am Montag mindestens 20 Menschen mit Erkältungssymptomen: „Das war bei uns der erste Erkältungsschub der Saison“, erklärt die Medizinerin. „Darunter waren Patienten mit Virusgrippe, Erkältung und Bronchitis.“

Ihre Kollegin Kerstin Neumann aus Stauchitz bestätigt dieses Bild: „Seit der vergangenen Woche haben die Infekte ganz schön angezogen, es herrscht eben typisches Viruswetter“, gibt sie Auskunft. Bislang habe es in ihrer Praxis aber erst einen nachgewiesenen Influenza-Fall gegeben. Dafür wird in der Regel eine Speichelprobe aus der Nasenschleimhaut entnommen und im Labor untersucht. Auch Blutuntersuchungen können klären, ob es sich um eine echte Grippe oder um einen grippalen Infekt handelt. – Insgesamt wurden vom 1. Januar bis zum 5. Februar im Landkreis Meißen 237 Influenza-Fälle labortechnisch bestätigt. Das teilt die Amtsärztin Petra Albrecht vom Kreisgesundheitsamt auf SZ-Anfrage mit. Die Erkrankungsfälle seien gleichmäßig im Landkreis verteilt. Im gleichen Zeitraum des Vorraumes gab es mit 235 Erkrankungen fast genauso viele Grippefälle.

Nachfragen bei verschiedenen Einrichtungen und Arbeitgebern in Riesa und Umgebung zeigen noch ein relativ entspanntes Bild. „Saisonalbedingt im normalen Bereich“, lautet der Tenor bei den angefragten Institutionen. „Es gibt zwar Krankenfälle, aber zum Glück bislang nicht über das für die Jahreszeit normale Maß“, sagt Sylvia Bretschneider, Leiterin der 3. Grundschule Riesa. Beim Heisenberg-Gymnasium sieht es ähnlich aus.

In der Oberschule Nünchritz gab es in der ersten und zweiten Januarwoche einen erhöhten Krankenstand unter Lehrern und Schülern, derzeit seien aber alle Lehrer gesund, teilt Schulleiter Jürgen Winkler mit: „Wir hoffen, dass es bis zu den Schulferien so bleibt. Und nach Ferienende haben wir die Erkältungssaison fast geschafft.“ Auch bei verschiedenen öffentlichen und privaten Arbeitgebern der Region – die Gemeinde Zeithain, das Deutsche Rote Kreuz, der Gastroservice Selle und die Bäckerei Brade – ist zwar ein leichter Anstieg der Krankschreibungen in den letzten Wochen zu verzeichnen, aber der bewegt sich im üblichen Rahmen.

Den besten Überblick über den Stand von Grippe- und anderen Erkrankungen hat in Deutschland das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. Es beobachtet Auftreten und Verlauf der jährlichen Grippewellen. Susanne Glasmacher ist Pressesprecherin des RKI: „Im Moment sieht es nach einer regulären Saison aus, aber das muss nicht so bleiben. Influenzaviren sind immer für Überraschungen gut.“ In der vierten Kalenderwoche verzeichnete das Institut bundesweit einen starken Anstieg von akuten Atemwegserkrankungen, allerdings mit regional unterschiedlichen Schwerpunkten. Sachsen zählt derzeit zu den weniger betroffenen Regionen.

Ihre Daten erheben die Wissenschaftler aus unterschiedlichen Quellen, so zum Beispiel aus den amtlich gemeldeten Grippefällen. Außerdem übermitteln seit 1994 über 600 Allgemein- und Kinderarztpraxen deutschlandweit dem RKI wöchentlich die Zahl ihrer Patienten mit Atemwegsinfekten. Aber auch jeder Bürger kann dem Institut helfen, einen Überblick über Erkrankungswellen zu bekommen.

„Mit dem Internetportal Grippeweb fragen wir regelmäßig die Infekterkrankungen der angemeldeten Teilnehmer ab. Dafür suchen wir vor allem noch junge und alte Freiwillige, weil wir zu wenig Teilnehmer aus dieser Altersgruppe haben“, so Susanne Glasmacher. Damit erfasst das RKI auch Menschen, die nicht zum Arzt gehen und bekommt so ein stichhaltigeres Bild der Lage.

Mehr zum Grippeweb unter: https://grippeweb.rki.de

