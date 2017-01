Kommt schnelles Internet doch nicht so schnell? Die Stadt habe noch kein Geld für den Breitbandausbau im Haushalt eingeplant, kritisiert Landtagsabgeordneter Geert Mackenroth (CDU).

In Lommatzsch soll es bald schnelles Internet geben. „Das genießt eine hohe Priorität für die Weiterentwicklung der Stadt. So beantragten und erhielten wir eine Förderung für die Erstellung einer Breitbandstudie in Höhe von 50 000 aus Mitteln des Bundes. Die Studie soll Anfang 2017 abgeschlossen werden. Danach zeigt sich, wie die Breitbanderschließung vor allem unserer Ortsteile durchgeführt werden muss“, sagt Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP). Doch es gibt Zweifler, ob das klappt und Vorwürfe an die Stadtverwaltung. „Nach meinen Informationen wird es Lommatzsch nicht schaffen, in das vierte und letzte Förderfenster reinzukommen. Ob man geschlafen und Fristen versäumt hat, kann ich nur vermuten“, sagt der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth (CDU) der SZ. Lommatzsch laufe die Zeit davon. Der Bund gebe die Fördermittel in Etappen frei. Im Februar ende die Antragsfrist. „Nach der Bundestagswahl werden die Karten neu gemischt. Niemand weiß, ob es dann noch Fördermittel gibt“, so Mackenroth.

Die Bürgermeisterin ist ob solcher Aussagen erzürnt. „Wir haben keinerlei Fristen versäumt, sondern die Anträge so schnell wie noch nie eingereicht“, sagt sie, räumt aber ein, dass man tatsächlich möglicherweise nicht mehr in die letzte Förderperiode reinkomme. Dies liege aber an den fehlenden Eigenmitteln. „Wir können nicht zaubern, kriegen die erst in den Haushalt 2018 rein“, sagt sie.

Mackenroth kritisiert auch, dass 2011 abgelehnt wurde, dass der Landkreis die Fördermittel von insgesamt einer halben Million Euro für alle Gemeinden zusammen beantragt. „Frau Maaß hat das verhindert. Wenn man es allein machen will, muss man es dann auch hinkriegen“, sagt er. Auch hier widerspricht die Bürgermeisterin: „Wie soll das gehen, ich habe nur eine Stimme in der Bürgermeisterkonferenz.“ Kerstin Thöns, die Pressesprecherin des Landkreises Meißen, springt ihr bei: „Das war damals eine Mehrheitsentscheidung aller Bürgermeister.“ Diese kritisieren, dass die Bundesregierung zwar versprach, dass es in Deutschland bis 2018 schnelles Internet für alle geben soll, die Kommunen aber zehn Prozent Eigenanteil beim Breitbandausbau zahlen sollen. Bei manchen Kommunen mache das mehrere Hunderttausend Euro aus. „Wir sehen nicht ein, dass private Anbieter mit dem schnellen Internet Geschäfte machen, aber die Allgemeinheit dafür zahlen soll“, so die Lommatzscher Bürgermeisterin.

Auch die Stadt Riesa hatte Mackenroth für ihre angebliche Trägheit beim Beantragen von Fördermitteln für den Breitbandausbau hart kritisiert. Riesa habe noch kein Geld für den Breitbandausbau im Haushalt eingeplant. Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) wies das zurück. „Es ist uns bewusst, dass die Zeitschiene ziemlich sportlich ist. Dass Herr Mackenroth die Fördermittel offensichtlich bereits jetzt abschreibt, können wir nicht nachvollziehen“, erklärte er.

