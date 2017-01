Kommt ’ne Tanne geflogen Die Feuerwehr Langburkersdorf hatte zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen an das Gerätehaus geladen.

Mit Schwung wirft Hauptfeuerwehrmann Daniel Wenzel den Nadelbaum ins Feuer. Etwa 60 Bäume gingen in Langburkersdorf in Flammen auf. © Steffen Unger

In Langburkersdorf sind am Wochenende die letzten Weihnachtsbäume ausgekehrt worden. Viele Einwohner haben das abgeputzte Mitbringsel aus der eigenen Wohnzimmerstube den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langburkersdorf überlassen. Denn diese hatte am Sonntagnachmittag zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen an das Gerätehaus geladen. Das war gut besucht. An die 60 abgeschmückte Nadelbäume zogen die Langburkersdorfer hinter sich her bis zum Gerätehaus. Dort wurden sie fein säuberlich übereinandergestapelt und anschließend in einem großen Feuer verbrannt. Das bewachten die Feuerwehrleute.

Wer seinen Weihnachtsbaum noch entsorgen muss, hat am 21. Januar noch einmal die Chance dazu. Dann laden die Vereine und die Feuerwehr in Rückersdorf zu einem ähnlichen Spektakel. Beginn ist um 18 Uhr am Gerätehaus.

zur Startseite