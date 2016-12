Kommt jetzt eine Steuer auf die Parkgebühr?

Das ist unterschiedlich. So hat die Gemeinde Jonsdorf mit Umsatzsteuerzahlungen bereits Erfahrungen: Mit Eishalle, Schmetterlingshaus oder auch Kurpark und Freibad ist die Gemeinde unternehmerisch tätig und muss deshalb auch entsprechend Steuern zahlen. Es gibt aber auch Gemeinden, bei denen das nicht der Fall ist. Sie hatten demzufolge mit dem Thema bislang kaum Berührungspunkte.

Das steht derzeit noch nicht endgültig fest. Möglich ist aber, dass die Vermietung und Verpachtung von Stadt- und Sporthallen, Dorfgemeinschaftshäusern oder dergleichen künftig umsatzsteuerpflichtig wird. Auch Parkgebühren stehen auf dem Prüfstand. Wie Kreis-Kommunalamtsleiter Karl Ilg erkärt, ist dabei vor allem eine Frage wichtig: „Erfüllt die Gemeinde eine hoheitliche Aufgabe oder könnte ein anderer Anbieter diese Aufgabe genauso erfüllen?“ Einen Ausweis darf also künftig auch weiterhin nur das Amt ausstellen und muss dafür auch keine Umsatzsteuer zahlen. Aber eine Kopie anfertigen, Souvenirs verkaufen oder Häuser und Räume vermieten, ist eben keine originär hoheitliche Aufgabe.

Wer bestimmt, wo Steuern anfallen und folgt daraus für die Bürger?

Was steuerpflichtig wird und wie viele Grauzonen oder Ausnahmen es geben wird, muss das Bundesfinanzministerium mit den Ländern klären. Die Details zum Gesetz, die Anwendungsempfehlungen, sind noch nicht veröffentlicht. Sie sollen aber, so teilt der Dietmar Zwengel, Sprecher am Bundesfinanzministerium mit, „sobald die letzten Details mit den Ländern abgestimmt sind“, publiziert werden. Konkreter benannte er den Zeitrahmen nicht. Die Bürgermeister hoffen indes auf kulante Lösungen. Frank Müller, der als Kämmerer neben Olbersdorf auch Jonsdorf, Oybin und Bertsdorf-Hörnitz im Visier hat, schätzt ein, dass beispielsweise Umsatzsteuer auf Parkgebühren denkbar ungünstige wäre. Möglicherweise würde der Parkschein deutlich teurer oder es lohnte sich gar nicht mehr, überhaupt zu kassieren.