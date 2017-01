Kommt freies WLAN auf dem Hauptmarkt? Es wäre ein Paukenschlag – frei surfen am Markt. Für andere Ecken sieht´s dagegen noch duster mit schnellem Netz aus.

Bekommt der Großenhainer Hauptmarkt freies WLAN? Die Enso könnte sich das vorstellen, heißt es. Jetzt muss die Stadt ran. © Archiv/Brühl

Die Enso spielt mit dem Gedanken, in der Großenhainer Innenstadt öffentliches WLAN anzubieten. Gunnar Schneider, Leiter Kommunalvertrieb, ließ die Idee beim Technischen Ausschuss des Stadtrates (TA) heraus. Da merkte sogar Stadtbaudirektor Tilo Hönicke auf, denn das war selbst ihm neu. Freies WLAN in Großenhain – das wäre etwas. Die Enso könnte sich das in der Kleinstadt jedenfalls gut vorstellen, und nach den guten Erfahrungen mit der Erschließung der Stadt mit schnellem Internet wäre das das Sahnehäubchen obendrauf. „Wenn sich die Stadtverwaltung interessiert, kommt die Stadt in die engere Wahl“, so Schneider gestern am Telefon. Bis Jahresende wissen die Großenhainer dann, ob sie sich auf diese Aktion freuen dürfen. Zur Stadtbelebung wäre das auf alle Fälle eine tolle Idee. Vielleicht sitzen ja im Sommer etwas unfreiwillig Großenhainer am Markt, die rund um die äußere Berliner Straße wohnen. Denn die sind gerade zum Zankapfel zwischen Telekom und Enso geworden. Die Bundesnetzagentur hat der Telekom das Recht zugesprochen, das Gebiet rund um die Vermittlungsstelle zwischen den Gleisen zu erschließen.

Enso legt Widerspruch ein

Hintergrund sind zu erwartende Störungen durch die Vectoring-Technologie an dieser Stelle. „Wir sind dagegen in Widerspruch gegangen, können aber weder sagen, wie schnell und was die Bundesnetzagentur hier entscheidet“, erklärt der Regionalbereichsleiter der Enso in Großenhain, Tilo Kadner. Hintergrund des Streits ist das Monopol der Telekom, die großflächig Erschließungen angemeldet hat, aber sich zunächst auf die Großstädte konzentriert. Die Enso ist mit ihren Projekten bewusst in die Kleinstädte gegangen, hat aber nun an bestimmten Schnittstellen unliebsame Berührungspunkte mit der Konkurrenz. Weil es da zwischen den Medien-Firmen offenkundig härter zur Sache geht, verzichtete Tilo Kadner auch darauf, den Stadträten handfeste Zahlen zu Neuverträgen nach dem Anschluss ans schnelle Internet zu geben. Nur soviel: „Sie liegen im guten mittleren Hunderter-Bereich.“ Viele Kunden, die gern neue Verträge abschließen wollen, müssen auch noch die Laufzeit ihrer Altverträge abwarten. Bis da alle durch sind, können nach Erfahrung von Mike Preibisch, der sich in seinem Geschäft am Frauenmarkt vor Ort um die Vermarktung des neuen Angebotes kümmert, noch zwei, drei Jahre vergehen. Nach eigenem Bekunden ist die Enso aber mit der Anschlussquote und dem Vertrieb bei Mike Preibisch sehr zufrieden. Zufrieden könnten bald auch die Kunden am Kupferberg sein. Bislang fehlte die Einbindemöglichkeit für diesen Bereich, aber die hat die Enso inzwischen hergestellt. Die Wohnblöcke könnten via Glasfaser erschlossen werden. Gespräche mit den Wohnungsgesellschaften soll es dazu demnächst geben.

Wie wird Glasfaser angenommen?

Die Enso startet auch noch ein weiteres Pilotprojekt in Großenhain. Sie sucht ein bestehendes Karree, eine Straße mit etwa 20 Ein- oder Mehrfamilienhäusern mit ein bis zwei Wohneinheiten, um zu testen, wie die Kunden einen Glasfaseranschluss annehmen. Alle diese Versuche sind letztlich kleine Schritte, um zu schauen, wie schnelles Internet bezahlbar zum Kunden gebracht werden kann.

