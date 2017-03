Kommt ein Schiff - und fährt vorbei Täglich passieren Frachtschiffe Dresden. Am Montagmorgen tuckert auch eins namens „Albis“ die Elble entlang. Vor genau einem Jahr lief genau dabei etwas aus dem Ruder.

zurück Bild 1 von 3 weiter Fast auf den Tag genau vor einem Jahr stand die „Albis“ quer vor der Albertbrücke. Jetzt schipperte sie fast unbemerkt wieder durch Dresden. © Fabian Schröder Fast auf den Tag genau vor einem Jahr stand die „Albis“ quer vor der Albertbrücke. Jetzt schipperte sie fast unbemerkt wieder durch Dresden.

Vom Elbufer aus nur beim genauen Hinsehen zu erkennen: der Schriftzug „Albis“

Reederei-Chef Lukas Hradsky am 21. März 2016 während der Bergungsaktion in Dresden.

Unauffällig leise hört sich das sonorige Gluckern des Motors an, als sich die „Albis“ am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr die Elbe hinaufschiebt. Das Schiff befindet sich gerade auf halber Strecke zwischen der Albertbrücke und dem Waldschlößlchen. Seinen ganz eigenen neuralgischen Punkt hat es da schon passiert - bis auf ein paar Fahrradfahrern auf dem Elberadweg ist das allerdings keinem aufgefallen.



Ganz anders vor ziemlich genau einem Jahr: Am 15. März 2016 havarierte das Schiff auf seiner Fahrt von Rotterdam nach Usti nad Labem und stand sieben Tage lang quer vor der Albertbrücke. Die Stelle avancierte zur Pilgerstätte für Schaulustige. Hunderte Menschen kamen Tag für Tag, um nach dem mit 800 Tonnen Salz beladenen Frachter zu sehen. Auch in überregionalen deutschen und tschechischen Medien war die „Albis“ ein Thema. Schiffe quer vor Brücken gibt es schließlich nicht so oft. Laut Wasserschifffahrtsamt war es die schwerste Havarie auf dem sächsischen Abschnitt der Elbe seit 1978.

Mit Staunen erinnert man sich in der Stadt an die aufwendige Bergung zurück. Erst versuchten Schlepper vergeblich den Bug wieder in Fahrtrichtung zu ziehen, dann saugten spezielle Lastwagen vom Ufer aus mehrere Tage lang Salz aus den Frachtkammern. Da dies nicht so recht gelingen wollte, mussten Schwimmbagger für die nötige Erleichterung sorgen. Und schließlich rollten auch noch Räumpanzer von der tschechischen Feuerwehr auf den Elbwiesen an. Mit einem exakt geplanten Ruck zogen die Kettenfahrzeuge das auch ohne Ladung noch 1 200 Tonnen wiegende Schiff am Mittag des 21. März an Stahlseilen zurück in die Fahrrinne.

Lukas Hradsky, Chef der Reederei EVD, spricht rückblickend von einer gelungenen Aktion. „Klar hat es 280 000 Euro gekostet, die größtenteils von der Versicherung gezahlt wurden. Aber wie wir die Havarie aufgelöst haben, das kann Schule machen“, sagt er heute. Die Zusammenarbeit zwischen Reederei, deutschen und tschechischen Behörden sowie Einsatzkräften habe ausgezeichnet funktioniert. „Nur eine Sache würde ich beim nächsten Mal anders machen: gleich die Schwimmbagger senden und das Schiff schneller ausladen“, so Hradsky.

Ursache für die Havarie war ein Motorschaden. „Dagegen kann man sich nicht wirklich wappnen“, entgegnet Hradsky der Frage, ob seine Reederei nun besondere technische Überprüfungen an ihren Schiffen vornimmt. „Der Motor wurde umgehend repariert, nach sieben Tagen war die ‚Albis‘ wieder einsatzbereit“, erklärt der Reederei-Chef. Doch nur drei Mal passierte das Schiff seitdem wieder Dresden. Der trockene Sommer und der niedrige Pegel seien daran Schuld gewesen.

An diesem Montagmorgen kam die „Albis“ zum vierten Mal wieder vorbei - diesmal allerdings leer. „Am Dienstag wird das Schiff in Decin mit Stahlschrott beladen und nach St. Saulve geschickt“, sagt Hradsky. Auf ihrem Weg in die nordfranzösische Stadt kommt das Schiff voraussichtlich am Mittwoch wieder durch Dresden.

Die Bergung der "Albis" im Zeitraffer

zur Startseite