Kommt ein neuer Arzt nach Hirschfelde?

Hirschfelde. Für den Ortsteil Hirschfelde und die benachbarten Ortschaften deutet sich eine Lösung bei der medizinischen Versorgung an. Man arbeite an einer positiven Lösung, teilt Gottfried Hanzl, Hausarzt aus Oderwitz und Regionalvertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsens, auf SZ-Anfrage mit. Mehr wolle er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. In den nördlichen Zittauer Ortsteilen gibt es seit dem Rückzug des Wittgendorfer Hausarztes Dr. Günter Jähne Ende Juni 2015 nur noch einen einzigen Hausarzt. Kurz nach der Schließung der Praxis in Wittgendorf hatte sich ein Allgemeinmediziner für eine Neuansiedlung in Hirschfelde interessiert, dann aber wieder einen Rückzieher gemacht. Aus diesem Grund wolle man über die jetzt angestrebte Lösung erst näher informieren, sagt Hirschfeldes Ortsbürgermeister Bernd Müller (FUW), wenn alles vertraglich feststehe. (SZ/jl)

