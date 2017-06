Kommt ein Floß die Elbe herunter

Ein ganz besonderes Teil wird am Sonnabend die Elbe herunter schippern. Um 9.30 Uhr startet am Blauen Wunder ein Floß, so wie es früher zum Transport auf der Elbe eingesetzt wurde. Planmäßig soll die schwimmende Insel aus zusammengebundenen Holzstämmen 15 Uhr die Gohliser Windmühle erreichen. Von dort geht es dann am Sonntag ab 10 Uhr zum Ziel nach Meißen. Die Flößermannschaft aus der Domstadt veranstaltet jährlich einen solchen, mehrtägigen Ausflug. Nicht nur, um Spaß zu haben, sondern auch, um an die traditionelle Fortbewegung zu erinnern, die auf der Elbe gang und gäbe war, bevor Schiffe den Fluss eroberten. Am Kindertag war Start in Prossen bei Bad Schandau. Über Pirna ging es dann nach Dresden. (SZ)

