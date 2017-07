Kommt die Weißtanne zurück? Die Stadt Neusalza-Spremberg soll ihren Forst umgestalten. Sie muss abholzen und vor allem neue Bäume pflanzen. Aber auf gar keinen Fall Fichten.

Ein Forstexperte zeigt in einem Waldstück eine angeknabberte 15-jährige Weißtanne, an der sich Rotwild gütlich getan hat. Hungrige Rehe machen dem Wald aus Sicht von Forstexperten zunehmend zu schaffen. Es gibt immer mehr angeknabberte junge Baumtriebe, sodass ein ordentlicher Nachwuchs verhindert wird. Das trifft auch auf den Stadtwald von Neusalza-Spremberg zu. © dpa

Neusalza-Spremberg. Dirk Kurschat ist der Leiter des Forstrevieres Großschweidnitz. Vor Kurzem hat er den Stadträten in Neusalza-Spremberg sehr deutlich erklärt, dass der Wald im Oberland dringend umgestaltet werden muss. Das sei jedoch nicht so einfach, wie er feststellen musste. Nicht jeder Waldbesitzer habe die Einsicht, dass Veränderungen im Forst nötig sind. Man habe doch schon immer Fichten angebaut, die wachsen am schnellsten und versprechen so auch relativ schnelles Geld aus dem Holzverkauf, sei verbreitet die Meinung, berichtet der Revierleiter. Kurschat erzählt: „Da gab es ein mit Fichten bewachsenes Areal. Viele der Bäume waren vom Borkenkäfer befallen. Und was macht der Waldeigentümer, nachdem er die Fichten abgeholzt hatte? Er erwies sich als Oberlausitzer Granitschädel und pflanzte wieder Fichten“, kann sich Dirk Kurschat immer noch aufregen. Im Stadtrat von Neusalza-Spremberg wollte er dafür werben, den Stadtwald zu einem stabilen Ökosystem umzubauen. Er hat sich diesen etwa 100 Hektar großen Stadtwald genau angesehen und festgestellt, dass er „waldbaulich falsch behandelt wurde“, sagt er fachmännisch. Etwa 70 Prozent der Bäume sind Fichten, viele davon bereits 100 Jahre oder älter. Sie können „geerntet“ werden. Für einige Bäume ist das höchste Zeit. Denn zu dicke Stämme verheißen nicht unbedingt auch mehr Erlös aus dem Holzverkauf.

Vor allem aber ist auf etlichen Flächen zu früh die Überschirmung entfernt worden, hat er gesehen. Das heißt, dass die Sämlinge nicht im Schatten einiger größerer Bäume wachsen können, weil die großen, Schatten spendenden Bäume nach der Abholzung fehlen. Bestimmte Baumsorten brauchen diese Überschirmung. Außerdem sind etliche Bäumchen eingegangen wegen des Trieblausbefalls.

Aus kleinen Bäumen können nur große werden, wenn das Wild daran gehindert wird, die frischen, schmackhaften grünen Spitzen der Bäumchen abzubeißen. „Am besten geht das, indem eine Neuanpflanzung eingezäumt wird und das Wild keinen Zutritt zu dem Areal hat.“ Der Revierleiter weiß aber auch, dass die Einzäunung im Wald teuer ist. Das kann und will sich kaum jemand leisten. Eine andere, hilfreiche Maßnahme wäre es, den zu großen Wildbestand zu dezimieren. Hier kommen die Jäger ins Spiel. Dass zu wenig Wild geschossen wird, weiß auch der Friedersdorfer Ortsvorsteher Günter Hamisch. Er ist selbst aktiver Jäger und kennt Jagdfreunde, die nur ein oder zwei Rehe im Jahr zur Strecke bringen. Das sei viel zu wenig, um den Überbestand an Wild in den Revieren abzubauen, sagt er.

Dirk Kurschat erklärte den Stadräten von Neusalza-Spremberg weiter, wie sich der Wald in den vergangenen vier Jahrhunderten verändert hat. Im 16. Jahrhundert gab es viele Buchen, Eichen, Kiefern und auch Fichten im Wald. Und es gab die Weißtanne, die zeitweise sogar einen Anteil von bis zu 70 Prozent der Bäume ausgemacht hat. Erst mit der Einführung der Forstwirtschaft im 19. Jahrhundert verschwand die Weißtanne fast vollständig aus dem Oberland. Heute sind durchschnittlich 80 Prozent der Waldbäume Fichten. Die wachsen zwar schnell und sind für die Holzwirtschaft deswegen ein ökonomischer Faktor. Aber sie sind eben auch sehr anfällig. Bei Stürmen knicken sie schnell ab oder werden entwurzelt. Heiße, trockene Perioden verträgt die Fichte nicht. „Sie hat zu flache Wurzeln“, erklärt der Revierleiter, „sie ist nicht sehr fest im Boden verankert. Sie kann kein Wasser aus tieferen Bodenschichten heraufholen.“ Ganz anders die Weißtanne. Sie hat eine lange Pfahlwurzel, die imstande ist, die lehmige Wassersperre in den heimischen Wäldern zu durchdringen und das Wasser aus tieferen Erdschichten zu pumpen. Damit versorge die Weißtanne sogar ihre Nachbarbäume mit Wasser, erläuert Dirk Kurschat. Die Pfahlwurzel verhindere auch, dass der Baum bei starkem Wind entwurzelt wird. Etwa 2 000 Weißtannen gibt es noch in Sachsen, weiß der Revierleiter. Vier davon stehen übrigens auf Friedersdorfer Flur. Kurschat unterstützt das Bestreben, die Weißtanne in den Oberländer Wäldern wieder heimisch zu machen. Sie sei ein „Spätentwicklertyp“, wie er es nennt, aber sie erreicht ein hohes Lebensalter. Die hiesige Region könne die Ansprüche dieser Baumart mit Hanglagen und minimalem Bedarf an Bodenmineralien gut erfüllen, sagt Kurschat.

Die Stadträte von Neusalza-Spremberg können nun das Wissen um den Stadtwald in künftige Entscheidungen zum Waldumbau einfließen lassen.

