Kommt die Ortsumfahrung zu spät? Die Umgehungsstraße für Kodersdorf sollte vor der großen Tunnelsanierung fertig sein, fordern Anwohner. Denn sonst quält sich der ganze Verkehr über die B115.

Lkw-Kolonnen durch Kodersdorf sind keine Seltenheit mehr. Anwohner wollen diese Beeinträchtigung nicht länger mittragen. Eine Ortsumfahrung würde Entlastung bringen, aber das Verkehrsproblem nicht beseitigen. © André Schulze

Nach der Sperrung des Autobahntunnels wegen Wartungsarbeiten Ende August hat Kodersdorf ab kommender Woche ein neues Verkehrsproblem. Die Autobahnauffahrt nach Polen und anschließend die B115 werden gesperrt. Einen neuen Asphalt bekommt die Bundesstraße bis zur Kunnersdorfer Senke. Die Umleitung führt weiträumig durch Neißeaue (SZ berichtete).

Die Anwohner nervt es, dass sie und ihr Ort seit Jahren unter dem Umleitungsverkehr der Autobahn leiden. Karin Pietsch hat die B 115 in unmittelbarer Nachbarschaft. Sie spricht sich für eine Ortsumfahrung aus. „Aber als Rettung vor der Schließung des Königshainer Tunnels ist es wohl keine Lösung, da die Realisierung bis zum Beginn der Sperrung des Tunnels nicht erfolgen wird“, schreibt sie an die SZ. Sie meint damit die Sanierung der beiden Tunnelröhren, die 2019 beginnen soll und mit dem Jahr Vorbereitung drei Jahre in Anspruch nehmen soll. Nicht nur sie, auch weitere Bürger haben damit ihre Befürchtungen. So wird es bereits zu Staus an den Autobahnabfahrten Kodersdorf und Nieder Seifersdorf kommen, wenn der Verkehr auf die Umleitungsstraßen rollen muss.

„Wir leiden schon sehr darunter, wenn der Tunnel nur für eine Woche halbseitig gesperrt ist.“ Damit meint Karin Pietsch nicht nur die Anwohner. Sie nennt auch die Pendler, die gezwungen sind, sich in die Fahrzeugkolonne einzureihen, oder den Linienverkehr der Busse. „Ich denke auch an die Kindergarten- und Schulkinder, die gezwungen sind, die Straßenseite zu wechseln. Ich würde mein Kind oder Enkel nicht mehr allein über die Straßen gehen lassen“, ergänzt Pietsch. Betroffen davon ist ebenso die Rettung und Versorgung in Notfällen. Die Fahrzeiten werden auch für die Rettungsdienste länger, wenn sie sich immer wieder in die Fahrzeugkolonne einreihen müssen aufgrund von Gegenverkehr auf der B115.

Was die Bürger ebenfalls beschäftigt ist die Frage, wie der Verkehr auf der neuen Umgehungsstraße geregelt wird. So wie die Vorstellung der Gemeinde ist, soll vorwiegend der Schwerlastverkehr und der Durchgangsverkehr die Umfahrung nehmen. Aber dieser Verkehr muss am Kindergarten von der Bundesstraße und an der Tankstelle wieder auf die Bundesstraße geführt werden – über zwei Kreuzungen.

„Wir sehen als einzige Lösung, die Jahre der Tunnelsperrung zu überstehen, und dann eine Straße über die Königshainer Berge zu bauen“, schreibt Pietsch. Das wäre eine Investition in die Zukunft, wenn die nächsten Sperrungen des Tunnels anstehen. Nicht auszudenken ist, wenn in der Zeit der Sperrung der B115 auch der Tunnel dichtgemacht werden muss wegen eines Unfalls oder einer Havarie. Zumal sich die Fahrbahnerneuerung der A4 zwischen Görlitz und Kodersdorf auch noch bis Ende Oktober hinziehen wird. Höchste Zeit also, dass sich die Verkehrsverantwortlichen mit den Politikern zusammensetzen und eine für alle Betroffenen akzeptable Lösung finden, fordert Karin Pietsch. Das heißt, dass auch der Bau der Ortsumfahrung in Kodersdorf schnell umgesetzt wird.

