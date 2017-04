Kommt die neue Kinderärztin ab Herbst? Nachdem Rosemarie Kandzia in den Ruhestand gegangen ist, suchten die Großenhainer nach einem Nachfolger. Mit Erfolg. Doch wann fängt die Frau an?

Warten auf den Kinderarzt. © Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Die Überraschung war perfekt: Über Wochen hinweg hatte die SZ darüber berichtet, dass Großenhains Eltern dringend einen Kinderarzt suchen. Immerhin: Seit 26. Januar ist die Praxis von Rosemarie Kandzia auf der Carl-Maria-von-Weber-Allee geschlossen. Nach 23 Jahren wollte die beliebte Medizinerin dann doch in den Ruhestand gehen. Leider allerdings, ohne einen Nachfolger gefunden zu haben.

„Ich hätte einfach ein besseres Gefühl, wenn ich wüsste, es geht hier weiter. Vor allem für meine Patienten“, hatte die Großenhainerin im SZ-Gespräch betont. Engagierte Eltern um Maxi Neumann gründeten daraufhin eine Initiative unter dem Namen „Hilferuf für Großenhain, Kinderarzt gesucht“ und wandten sich schließlich auch an das Fernsehen. Mehrfach berichtete die SZ davon und kam im Februar letztlich mit einer sympathischen Medizinerin ins Gespräch. Der Kontakt zu Rosemarie Kandzia wurde hergestellt und beide Ärztinnen waren sich einig: „Die junge Frau möchte die Praxis im Herbst übernehmen und hat bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) die notwendigen Anträge gestellt“, bestätigte Rosemarie Kandzia.

Mittlerweile, so erfuhr die Sächsische Zeitung auf Nachfrage bei der KV, seien alle notwendigen Dinge auf den Weg gebracht. „Zum jetzigen Zeitpunkt hoffen wir, dass die Kinderärztin im Verlauf der zweiten Jahreshälfte ihre Tätigkeit in Großenhain aufnehmen wird“, sagte KV-Geschäftsführer Michael Rabe.

Die Medizinerin selbst möchte aufgrund der laufenden Verfahren – unter andrem die Zulassung als niedergelassene Ärztin – noch kein konkretes Datum nennen. Allerdings, so die 36-Jährige, welche noch in einem Dresdner Klinikum tätig ist, habe sie ihren Arbeitgeber informiert und hoffe selbstverständlich selbst auf einen baldigen Beginn in Großenhain. Die SZ bleibt natürlich dran.

