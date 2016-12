Kommt der tödliche Unfall vors Gericht? Das Amtsgericht wartet auf ein Gutachten zu dem schwerem Unfall in Großhennersdorf im Juni 2015.

Zwei Kreuze erinnern an den tödlichen Unfall am Abzweig zur Lindenallee in Großhennersdorf. © Matthias Weber

Nur wenige Wochen vor Jahresende ist noch immer unklar, ob es zu dem Autounfall mit fünf Toten ein Gerichtsverfahren geben wird. Wie Holger Maaß, Richter und Sprecher am Amtsgericht Zittau mitteilte, stehe das erbetene Gutachten des amtsärztlichen Dienstes beim Landkreis Görlitz noch aus. Es geht dabei um die Frage, ob die 81-jährige Frau, die den Unfall an der Kreuzung zur Großhennersdorfer Lindenallee verursacht haben soll, verhandlungsfähig ist. Ihr Anwalt hatte mitgeteilt, dass der Gesundheitszustand der Frau dies nicht ermögliche.

Das Gericht will nun seinerseits klären, ob das Gesundheitsamt in seiner Einschätzung zum gleichen Ergebnis kommt. Bislang sei die Akte aber noch in Bearbeitung und nicht zum Gericht zurückgekehrt, betonte Maaß.

An den Folgen des Unfalls sind im Juni 2015 nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Wartburg insgesamt fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 81-jährigen Fahrerin fahrlässige Tötung vor. (SZ/abl)

