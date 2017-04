Kommt der Tag der Sachsen zurück? 1999 erlebte Riesa eines der größten sächsischen Volksfeste überhaupt. Das könnte sich bald wiederholen.

Da sah der Riesaer Riese noch anders aus: Mit erhobener Keule ging er im September 1999 dem Festumzug zum Tag der Sachsen von der Pausitzer Delle in das Stadtzentrum voran. 20 Jahre später könnte sich eine ähnliche Szene wiederholen. Die Stadträte sollen nächste Woche darüber abstimmen, ob sich Riesa noch einmal bewirbt. © Archivfoto: SZ/Lehmann

Tausende und Abertausende Menschen drängen sich durch Riesas Straßen. Sonnenschein, Musik, Kostüme: Wer den Tag der Sachsen 1999 in Riesa erlebt hat, wird ihn wohl nie vergessen. Fast eine halbe Million Besucher wurden damals am ersten September-Wochenende gezählt. Damit war das Riesaer Fest der am zweitbesten besuchte Tag der Sachsen überhaupt – lediglich Zwickau schaffte mehr. In den vergangenen Jahren besuchten zwischen 200 000 und 300 000 Gäste das größte sächsische Volksfest, das seit 1992 jährlich in wechselnden Städten stattfindet.

Nun möchte Riesa das Spektakel zum zweiten Mal ins Elbland holen. In der nächsten Stadtratssitzung sollen die Räte darüber abstimmen, ob sich Riesa für die Ausrichtung im Jahr 2019 bewirbt. Das wäre 20 Jahre nach dem ersten Tag der Sachsen in Riesa – und man könnte damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn 2019 steht das 900-jährige Stadtjubiläum an, das man ohnehin mit größerem Aufwand feiern müsste. Warum also nicht gleich beides zusammenlegen?

Riesa wäre nicht die erste Stadt, die den Tag der Sachsen mehrfach ausrichtet: Das hat schon Freiberg geschafft – 1992 und 2012 –, Torgau hat nach der Auflage 1996 immerhin schon die Zusage für 2018. Mit der Erfahrung im Ausrichten großer Feste und Veranstaltungen wirbt die Stadtverwaltung bei den Stadträten um Zustimmung: Vor allem die städtische Tochter FVG – die unter anderem die damals eröffnete Arena betreibt – sei ein kompetenter Partner. Dennoch sei der zusätzliche Organisationsaufwand nicht zu unterschätzen. Man brauche zusätzliches Personal und die Bereitschaft freiwilliger Helfer, um das Großereignis zu stemmen.

Im Gegenzug winke Riesa ein überregionaler Imagegewinn – nicht nur durch die Eindrücke, die Zehntausende Besucher mit nach Hause nehmen, sondern auch durch die Berichterstattung in Presse, Radio, Fernsehen. Ein weiterer Tag der Sachsen würde Riesa helfen, sich noch stärker als Mittelzentrum zu etablieren. Der regionale Tourismus und die hiesige Wirtschaft würden davon profitieren – vor allem Hotels, Gastronomie, Handel.

120 000 Euro für Vereine

Allerdings ist auch mit erheblichen Kosten zu rechnen: Zwar fördert der Freistaat die ausrichtenden Städte mit 700 000 Euro, wovon ein Teil für laufende Aufwendungen der Vorbereitung verwendet werden darf, ein anderer für Investitionen. Dennoch kalkuliert man, dass die Stadt Riesa selbst 385 000 Euro für den Tag der Sachsen zuschießen müsste. Profitieren sollen in jedem Fall Vereine, denen von der Staatskanzlei insgesamt 120 000 Euro für ihre aktive Beteiligung winken.

Die CDU als größte Stadtratsfraktion hat deshalb noch einige Nachfragen an andere Ausrichter-Städte, was die Finanzierung angeht. „Unsere Fraktion steht dem Vorhaben aber grundsätzlich positiv gegenüber“, sagt Fraktionschef Helmut Jähnel, der sich noch gut an das Fest 1999 und das schöne Wetter damals erinnern kann. „Wir hätten mit der Arena aber auch eine Ausweich-Veranstaltungsstätte für schlechtes Wetter“, sagt Jähnel. Und das 900-jährige Bestehen müsse man ja ohnehin feiern. „Der Tag der Sachsen brächte aber einen echten Imagegewinn für Riesa.“

Bei der Linken ist man noch dabei, sich eine Meinung zum Vorschlag zu bilden: Am Montag setze man sich dazu zusammen, sagt Fraktionsvorsitzende Uta Knebel. Auch die SPD-Fraktion ist derzeit noch in der Findungsphase. „Wir haben noch ein paar Fragen, die wir gern vorher klären möchten“, sagt Fraktionschef Andreas Näther. Die Freien Wähler sind ebenfalls noch unentschlossen. „Ich freue mich über jedes zusätzliche Fest für Riesa“, sagt Stadtrat Stefan Schwager. „Aber die drohenden Kosten bereiten mir Bauchschmerzen.“

