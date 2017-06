Kommt der Spielplatz doch an die Feuerwehr? Eigentlich sollte an das Thema endlich ein Haken gemacht werden. Doch der Stadtrat sieht nochmals Redebedarf.

Der Reinsdorfer Ortschaftsrat favorisiert Spielgeräte auf der Wiese unweit der Dorfkirche. Eigentlich war der Streit um den Standort geklärt. Nun kocht er erneut hoch. © Archiv/André Braun

Die Angelegenheit schien geklärt: Die Reinsdorfer wünschen sich für ihre Kinder einen Spielplatz. Seit Jahren hat die Stadt dafür von der Kirche unweit des Gotteshauses Land gepachtet. „Eine Umfrage bei den jungen Familien hat ergeben, dass das kein schlechter Standort ist. Aber losgehen muss es mal“, sagt Ortsvorsteher Michael Aniol während der jüngsten Waldheimer Stadtratssitzung.

So einfach ist es dann wohl doch nicht. „An mich sind Bürger mit der Frage herangetreten, ob das wirklich der beste Platz ist“, so Michael Wittig, Fachbereichsleiter Ordnung und Bauverwaltung. Der Platz vor der Feuerwehr sei zentraler. Deshalb solle das Vorhaben im Technischen Ausschuss noch einmal zur Diskussion gestellt werden. Bevor die Stadt die Geräte bestellt, müsse eine endgültige Entscheidung gefallen sein. Dabei sei die Meinung des Ortschaftsrates ausschlaggebend, so Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Wittig hatte bereits während der Einwohnerversammlungen keinen Hehl daraus gemacht, dass er den Standort Kirche nicht gut findet.

Unverständlich ist diese Diskussion für Stadtrat Ricardo Baldauf (CDU). „Im Jahr 2014 war der Spielplatz an der Feuerwehr in Reinsdorf Wahlkampfthema der CDU. Damals war das nicht möglich. Jetzt geht es?“, fragt er und fordert eine klare Lösung. Die will auch die Verwaltung und „wir wollen einen Standort, zu dem die meisten Familien aus dem langgezogenen Dorf gut hinkommen“, so Steffen Ernst.

Michael Aniol bestätigt, dass dem Ortschaftsrat ein Spielplatz an der Feuerwehr auch am liebsten wäre. „Aber ohne Einschränkungen des Festplatzes“, erklärt der Ortschaftsratsvorsitzende und weist darauf hin, dass es oft bei den wenigen Veranstaltungen auf dem Platz Ärger mit den Nachbarn gebe. Denn die Flächen rund um die Feuerwehr seien Privatland. Er zweifelt, dass ein Spielplatz dort an der richtigen Stelle wäre. Zumal diejenigen, die ihn nutzen wollen, also die jungen Reinsdorfer Eltern, mit dem Platz an der Kirche einverstanden sind. Die Wiese ist reichlich 100 Quadratmeter groß und die einzige im Besitz der Kommune. Die Kirchgemeinde hat sie gepachtet. Drei bis vier Spielgeräte wünscht sich der Ortschaftsrat. (mit DA/sol)

