Kommt der Schutz für Niederuhna? Immer wieder hat es in dem kleinen Dorf Überflutungen gegeben. Jetzt will die Stadt Bautzen handeln. Anlieger sind skeptisch.

Reiner Peschkes Hof in Niederuhna war 2017 wiederholt überflutet worden. © Uwe Soeder

Bautzen. Endlich soll etwas passieren. Die Stadt will das Problem mit den Überschwemmungen in Niederuhna im Laufe des Jahres anpacken. Voraussichtlich im Herbst, so heißt es aus dem Rathaus, könnte in dem kleinen Dorf gebaut werden. Anwohner Reiner Peschke ist allerdings skeptisch. „Ich glaub’ nicht dran“, sagt der Rentner. Er wohnt auf dem Hof, der bisher am schlimmsten von den Überschwemmungen betroffen war.

Im vorigen Sommer stand sein Grundstück gleich dreimal kurz hintereinander unter Wasser. Jedes Mal kämpften Bewohner, Feuerwehr und weitere Helfer gegen den Schlamm, der von den umliegenden Feldern kam. Ein Jahr zuvor waren sogar die Wohnräume im Erdgeschoss betroffen. „So kann es doch nicht weitergehen“, sagen Peschkes. Seit der ersten Überflutung im Sommer 2010 macht ihnen jeder starke Regen Angst. Und seitdem wächst auch ihr Unmut, weil sich bisher nichts bewegt hat.

Behördliche Mühlen mahlen langsam

Zwar ist der Stadt das Problem längst bekannt. Doch die behördlichen Mühlen mahlen langsam. Immer wieder gab es Vor-Ort-Termine, Studien wurden erarbeitet. Mittlerweile steht fest: Um das Problem zu lösen, sind zwei Bauabschnitte vorgesehen. Zunächst soll in Niederuhna dafür gesorgt werden, dass das Wasser besser abfließen kann – mit mehr Profil für den Bach. Auch Brücken und Stege, die als Feldüberfahrten dienen, sollen erneuert werden, damit mehr Wasser durchpasst. Zudem ist eine Verwallung zum Schutz der Anlieger geplant. Später soll bei Salzenforst noch eine Fläche so hergerichtet werden, dass sie ankommendes Wasser zurückhalten kann.

Zurzeit läuft die Prüfung

Eine Genehmigung für die Arbeiten gibt es allerdings noch nicht. Zurzeit läuft noch die Prüfung bei den Wasserbehörden im Landratsamt und in Dresden. Im November, so Stadtsprecher André Wucht, seien die Unterlagen dort eingereicht worden. Man hoffe nun auf ein vereinfachtes Verfahren, denn ein Hindernis, an dem die Arbeiten hätten scheitern können, konnte bereits ausgeräumt werden: Alle Anlieger, von denen die Stadt Flächen benötigt, um den Hochwasserschutz realisieren zu können, haben laut Wucht zugestimmt. Auch ein Gutachten zum Artenschutz habe keine Ergebnisse hervorgebracht, die den Arbeiten entgegenstehen könnten. Dennoch werde es wohl im Zuge der Genehmigung Auflagen seitens des Naturschutzes geben.

Die gibt es nun bereits, bevor der Bau überhaupt losgehen kann. Wie Anlieger Reiner Peschke berichtet, wurden im Februar in Vorbereitung der geplanten Bauarbeiten Bäume gefällt. Doch dann seien die Fällungen gestoppt worden. André Wucht bestätigt das. Die Naturschutzbehörde habe das veranlasst und fordere nun, dass die verbliebenen Bäume auf höhlenbewohnenden Tiere untersucht werden. Reiner Peschke schüttelt den Kopf. Angesichts immer neuer Hürden fällt es ihm schwer, an einen baldigen Baustart zu glauben.

zur Startseite