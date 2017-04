Kommt der S-Bahnanschluss? Sachsens Ministerpräsident kommt Anfang Mai nach Bischofswerda und stellt sich den Fragen der Bürger.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich kommt nach Bischofswerda. © dpa

Wann wird das Dresdner S-Bahnnetz bis nach Bischofswerda oder Bautzen verlängert? Und warum dauert es so lange, bis die Politik dafür die Weichen stellt? Diese und andere Fragen können Bürger am 2. Mai Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) stellen. Der kommt an diesem Tag nach Bischofswerda, um auf einem öffentlichen Forum Vorschläge „für regionale und überregionale Themen“ zur Entwicklung des Freistaates zu diskutieren.

Bischofswerda ist neben Döbeln und Plauen eine von drei sächsischen Städten für den Start eines regionalen Bürgerdialogs, zu dem die Staatsregierung einlädt. Dafür seien bewusst nicht die Großstädte, sondern „die eher ländlich geprägten Regionen des Freistaates“ ausgewählt worden, sagte Ralph Schreiber, Referatsleiter in der Staatskanzlei, auf Anfrage. Die Themen, die auf die Agenda kommen sollen, werden von Bürgern der jeweiligen Stadt festgelegt. Diese werden vorab nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und von einem Call-Center angerufen. Die Teilnahme an der telefonischen Befragung ist natürlich freiwillig. Allerdings bietet sie auch die Chance, die Themen zu benennen, die wirklich unter den Nägeln brennen und die am 2. Mai diskutiert werden sollen.

Das Forum selbst steht nach Anmeldung jedem aus der Region offen. Ab dem 11. April sind Anmeldungen online möglich. Die Diskussionsrunde am 2. Mai ist von 18 bis 20.30 Uhr geplant. Den Veranstaltungsort gibt die Staatskanzlei noch bekannt. Parallel wird es möglich sein, auch online mitzudiskutieren.

Anliegen der Aktion ist es, die Bürger des Freistaates an der Diskussion über die Zukunft Sachsens zu beteiligen, erklärt die Staatskanzlei. (szo)

www.dialog.sachsen.de

