Kommt der Radweg von Langebrück nach Radeberg? Dresdens Petitionsausschuss redet Mittwoch über weitreichende Fragen. Auch, ob die Meldestelle Klotzsche wieder öffnet.

Wird die Meldestelle in der Kieler Straße wieder geöffnet? Mit dieser Frage setzt sich an diesem Mittwoch der Petitionsausschuss auseinander. Das Bürgerbüro Klotzsche ist seit Ende vergangenen Jahres geschlossen – vorübergehend. Grund ist ein neues Meldegesetz, das zu personellem Mehraufwand geführt hat. Erst wenn neue Stellen geschaffen sind, kann das Bürgerbüro wieder öffnen. Das hatte die Stadt mehrfach betont. Anwohner kämpfen hingegen seit Langem dafür, dass die Meldestelle zumindest tageweise wieder Anliegen bearbeitet. Mehrere Petitionen wurden gestartet – über 2 000 Unterschriften sind so insgesamt zusammengekommen.

In der Sitzung am Mittwoch geht es dabei auch um andere Anliegen, wie den Neubau eines Radweges zwischen dem Dresdner Ortsteil Langebrück und dem Radeberger Ortsteil Liegau-Augustusbad. Der Ruf nach dieser Radwegverbindung hallt ja schon seit Jahren durch den Dresdner Norden. Die Ausschussmitglieder kümmern sich zudem um die Frage nach der Sanierung von kaputten Gehwegen in den Stadtteilen Striesen und Blasewitz oder die Entschleunigung der Zwickauer Straße. Die Sitzung findet ab 16 Uhr im Beratungsraum 3 in der dritten Etage des Rathauses statt. (SZ/sag)

