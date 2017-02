Kommt der Radweg 2018? Behördenvertreter trafen sich in Arnsdorf, um über die fehlende Verbindung zu sprechen. Das Ergebnis macht Hoffnung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Seit 20 Jahren kämpft die Gemeinde Arnsdorf um einen Radweg nach Wallroda. Momentan müssen sich die Radler die S 159 mit den Autofahrern noch teilen. © Archivfoto: Thorsten Eckert Seit 20 Jahren kämpft die Gemeinde Arnsdorf um einen Radweg nach Wallroda. Momentan müssen sich die Radler die S 159 mit den Autofahrern noch teilen.

Jörg Fernbach (r.), Gründer der Bürgerinitiative, sowie der Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk (l.) luden am Dienstag Vertreter der verantwortlichen Behörden zu einer Beratung vor Ort ein.

Wieder einmal zeigt sich, dass Bürgerengagement tatsächlich etwas bewirken kann. Man muss einfach nur hartnäckig sein und nicht locker lassen. Genau diese Strategie hat auch der Arnsdorfer Jörg Fernbach verfolgt. Er hat im vergangenen Jahr eine Bürgerinitiative gegründet, um für den fehlenden Radweg entlang der S 159 zwischen Arnsdorf und Wallroda zu kämpfen. Ein Radweg, den sich die Bürger der Gemeinde bereits seit 20 Jahren wünschen. Seitdem aber immer wieder vergebens hofften.

Im Konkreten handelt es sich bei dem Radweg um einen gerade mal vier Kilometer langen Abschnitt. Denn von Radeberg bis nach Wallroda gibt es bereits einen Radweg, der dann allerdings abrupt aufhört. Vom Ortseingang Wallroda bis nach Arnsdorf müssen sich Radfahrer dann die kurvenreiche Staatsstraße mit den Autofahrern teilen. Eine Situation, die vor allem für die Schüler der Gemeinde gefährlich ist, die seit der Schließung der Arnsdorfer Mittelschule täglich nach Radeberg pendeln müssen – und dies im Sommer eben gern mit dem Rad tun.

An Landtagsabgeordneten gewandt

Um also nach 20 Jahren endlich Bewegung in die Sache zu bekommen, hat sich die Bürgerinitiative unter der Federführung von Jörg Fernbach gemeinsam mit Bürgermeisterin Martina Angermann an den Landtagsabgeordneten Aloysius Mikwauschk (CDU) gewandt und um Unterstützung gebeten.

Nach mehreren Gesprächen mit den verantwortlichen Behörden des Freistaates fand nun am Dienstag eine Beratung vor Ort statt. Neben Jörg Fernbach und Aloysius Mikwauschk waren zudem Bürgermeisterin Martina Angermann, Vertreter der Landesdirektion Sachsen, des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sowie des Landkreises Bautzen anwesend. Im Mittelpunkt der Gespräche stand zunächst der derzeitige Planungsstand des Vorhabens sowie die weitere Vorgehensweise.

Knackpunkt Hochwasserschutz

Das größte Problem, mit dem sich die Planer nun noch beschäftigen müssen, ist das Thema Hochwasserschutz. Denn im Zuge des Baus eines Radweges müssen noch einige offene Punkte bezüglich des vorgesehenen Ausbaus mehrerer Gewässer geklärt werden. So hatte sich in der Vergangenheit gezeigt, dass ein nördlich der S 159 offener Graben insbesondere nach starken Regenfällen zu weitreichenden Überflutungen geführt hat. Zudem mündet ein weiterer Durchlass unter dem geplanten Radweg in den Dorfbach. Es ist bisher allerdings nicht ausreichend untersucht, ob die künftig verursachten Mehreinleitungen vom Dorfbach aufgenommen werden können und somit Überschwemmungen nicht ausgeschlossen sind.

„Die Klärung dieser verschiedenen wasserrechtlichen Punkte und des vorgesehenen Ausbaus der Gewässer soll im Frühjahr abgeschlossen sein“, zeigen sich Jörg Fernbach und Aloysius Mikwauschk optimistisch. Im Anschluss daran soll bis Ende des Jahres mit dem Planfeststellungsbeschluss das Baurecht geschaffen werden. Zuvor erfolgt natürlich die umfangreiche Auslegung und Anhörung aller Trägerbeteiligten. Verläuft nun alles nach Plan und ohne Verzögerungen, kann im Jahr 2018 die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe erfolgen, sodass ein Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte 2018 in greifbare Nähe rückt. Nach 21 Jahren des Hoffens und Kämpfens könnte es also endlich losgehen. Und das dank einiger engagierter Bürger, die eben nicht lockerlassen wollten.

zur Startseite