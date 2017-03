Kommt der Radstreifen doch? Freitals Stadtrat sollte jetzt über die Markierung auf der Dresdner Straße entscheiden. Doch noch gibt es einige Unklarheiten.

Ob ein Schutzstreifen für Radfahrer auf der Dresdner Straße in Freital eingerichtet wird, ist noch offen. © Andreas Weihs

Die Entscheidung über einen Radschutzstreifen entlang der Dresdner Straße bleibt vorerst offen. Die Fraktion „Bürger für Freital“ im Stadtrat hatte im Februar einen Antrag gestellt, wonach die Stadt einen überfahrbaren Schutzstreifen auf beiden Seiten der Straße einrichten soll. Nun sollte der Stadtrat über den Vorschlag befinden. Doch nach einer längeren Diskussion wurde ein Beschluss vorerst vertagt.

Dass die Dresdner Straße für Radfahrer sicherer werden muss, darüber herrscht unter den Stadträten weitgehend Einigkeit. Wie sich in der Diskussion zeigte, sind aber für Teile des Stadtrates noch einige Punkte unklar. CDU-Fraktionschef Martin Rülke äußerte angesichts der Verkehrsinseln auf der Dresdner Straße Zweifel über die Sicherheit. Ein Streifen würde Autofahrern suggerieren, es wäre genug Platz zum Überholen des Radfahrers da. Für Lothar Brandau (FDP) wiederum sind die Aussagen über die Kosten zu unkonkret. Er rechnet mit höheren Kosten als die Bürger für Freital, da zur Markierung spezielles Material nötig wäre. Uneinigkeit herrscht außerdem über die Frage, ob die gesamte Straße oder zunächst ein Teil mit der gestrichelten Linie versehen werden soll.

Juristisch untermauert

Die Bürger für Freital drängen auf eine baldige Lösung. In der Sitzung hatten sie ihren Vorschlag zum Schutzstreifen auch juristisch untermauert. Demnach wäre es durchaus möglich, einen solchen Streifen auf der Straße zu markieren. Nach einer Expertenanalyse hatte die Stadt dies abgelehnt und auf die an vielen Stellen zu geringe Straßenbreite verwiesen. Ein Schutzstreifen ließe sich laut Fraktion aber unabhängig von der Breite einrichten. An zu engen Stellen müssten die Autofahrer Rücksicht nehmen und im Zweifel hinter dem Radfahrer bleiben. Im März erwartet die Stadt einen ausführlichen Bericht zur Analyse des Planungsbüros, das die Straßen auf mögliche Lösungen untersucht hatte.

