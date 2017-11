Kommt der freie Eintritt für Kinder in Museen?

In den Museen des Landes ist es bereits seit 2009 so und auch das Hygienemuseum vom Bund erhebt für Besucher bis 16 Jahre keinen Eintritt. Nun soll die Stadt nachziehen und Kinder und Jugendliche kostenlos in Museen lassen. Das fordern Dana Frohwieser (SPD) und Anja Apel (Linke). Apel ist selbst Lehrerin und erlebt es zu Beginn eines jeden Schuljahrs: Die Lehrer planen die Museumsbesuche. Da das Geld knapp ist, wählen sie kostenlose Ausstellungen.

Dabei haben die zehn Museen der Stadt einiges speziell für Kinder und Jugendliche zu bieten. Vor allem das Stadtmuseum mit der Geschichte Dresdens und die Technischen Sammlungen mit dem Erlebnisland Mathematik. Aber der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche vier Euro, ab zehn Personen 3,50 Euro. Das soll sich möglichst ändern, fordern SPD und Linke.

Bis Ende März soll die Stadt den Räten einen Plan vorlegen, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren und Berufsschulklassen kostenlos in die Museen zu lassen. Auch das Verkehrsmuseum, das eine Tochter und keine eigene Einrichtung der Stadt ist, soll dort mit einbezogen werden.

Die beiden Stadträtinnen haben mit den Verantwortlichen in den Museen gesprochen. Die Reaktion sei positiv, wenn die entgangenen Eintrittspreise anderweitig gedeckt werden. „Einige waren auch skeptisch, ob dann tatsächlich mehr Kinder kommen“, so Frohwieser. „Aber das ist zweitrangig. Der Zugang zur Bildung soll für Kinder und Jugendliche kostenfrei sein und Museen haben einen Bildungsauftrag.“ Die Abschaffung des Eintritts hat die Landesmuseen etwa 100 000 Euro pro Jahr gekostet. Nun soll die Verwaltung ermitteln, wie viel es bei den städtischen Museen wäre. Das soll entweder im Kulturetat ausgeglichen ober mit dem Haushalt 2019/2020 zusätzlich eingeplant werden.

„Es nicht zu tun, wenn das Land es aber macht, ist auch ein Wettbewerbsnachteil“, so Christiane Filius-Jehne (Grüne). Auch CDU-Stadträtin Christa Müller kann sich das gut vorstellen. „Wenn klar ist, wo das Geld herkommt.“ (SZ/awe)

