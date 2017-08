Kommt der erste Rot-Blitzer für Zittau? Die Verkehrsunfallkommission hat sich wieder Schwerpunkte in der Stadt angesehen. Einer fällt besonders auf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Weil zu viele Autofahrer bei Rot über die Kreuzung Dresdner/Rathenaustraße fahren, denkt die Stadtverwaltung darüber nach, dort einen Rot-Blitzer zu installieren. © Rafael Sampedro Weil zu viele Autofahrer bei Rot über die Kreuzung Dresdner/Rathenaustraße fahren, denkt die Stadtverwaltung darüber nach, dort einen Rot-Blitzer zu installieren.

Ein Zittauer Unfallschwerpunkt ist die Kreuzung Äußere Weber-/Rietschel-/Goldbachstraße. Ein Unfall mit mehreren Schwerverletzten passierte dort im Juli 2016, als polnische Diebe auf der Flucht die Vorfahrt eines Tourans missachteten.

Die Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen in Zittau wie die Sperrung der zweiten Mandaustraßen-Spur scheinen sich bemerkbar zu machen: „Es gab diesmal erfreulich wenig Unfallschwerpunkte“, sagte Heike Kubiak, nachdem sich die Chefin der Zittauer Straßenverkehrsbehörde mit Vertretern von Straßen-Eigentümern und Polizei als Verkehrsunfallkommission getroffen und wie jedes Jahr Schwerpunkte genauer unter die Lupe genommen hat. Das sind die Schwerpunkte:

Dresdner/Rathenaustraße: Viele Unfallverursacher fahren bei Rot

Die Kreuzung Dresdner/Rathenaustraße war im vergangenen Jahr bereits ein Stück aus dem Fokus der Verkehrsunfallkommission gerutscht. „Die Situation hatte sich zeitweise verbessert“, sagte Zittaus Verkehrsfachfrau Heike Kubiak. Nachdem festgestellt worden war, dass in den Abendstunden die Autofahrer von der Sonne geblendet werden und sie so die Ampel auf der B 96 nicht gut erkennen können, wurden die Ampeln mit neuer Technik ausgestattet. Die Autofahrer sehen seit dem Rot, Gelb und Grün auch bei Sonnenschein besser. Nun ist die Kreuzung aber wieder zu einem Schwerpunkt geworden. Im vergangenen Jahr passierten dort sieben Unfälle, bei drei davon wurden Menschen verletzt. Auffällig: In den meisten Fällen sind die Unfallverursacher auf der Dresdner Straße bei „Rot“ gefahren und haben so den querenden Fahrern die Vorfahrt genommen. An den Ampeln kann das nicht mehr liegen, zumal die Unfälle nicht alle abends im Schein der untergehenden Sonne passiert sind. Auch die Zwischenzeiten – wenn die eine Ampel auf Rot schaltet und die andere noch nicht Grün zeigt, sind in Ordnung, hat eine Prüfung ergeben. Also liege die Vermutung nahe, dass die Autofahrer bewusst bei Rot gefahren seien, sagte Frau Kubiak. Deshalb denkt sie nun ernsthaft darüber nach, ob an der Kreuzung nicht Zittaus erster Rot-Blitzer installiert werden sollte. Entschieden sei aber noch nichts, betont sie. Vorerst werde die Situation weiter beobachtet. Ein Grund für die Fahrten bei Rot könnte die lange Ampelphase sein: Auf der Rathenaustraße queren meist nur ein oder zwei Autos die Dresdner Straße, doch die Fahrer auf B 96 müssen vergleichsweise lange warten. Frau Kubiak hat dafür eine Erklärung: Die Ampeln an der Dresdner Straße sind zu einer grünen Welle verbunden. Die Kreuzung ist der Startpunkt. Nur wenn die Autos dort zum richtigen Zeitpunkt losfahren, funktioniert sie.

Klieneberger Platz: Ring-Fahrern

wird die Vorfahrt genommen

Neun Unfälle sind im vergangenen Jahr auf dem Klieneberger Platz registriert worden. Bei sechs sind Fahrer von der Rosa-Luxemburg-Straße oder von der Frauenstraße auf den Ring aufgefahren und haben den dortigen Autos die Vorfahrt genommen. Bei der Frauenstraße, an der vier der sechs Unfälle passierten, hat die Verkehrsunfallkommission schnell eine mögliche Ursache gefunden: Die Autofahrer können den Ring ganz schlecht einsehen, weil er, im spitzen Winkel von der Fleischerbastei kommend auf den Klieneberger Platz mündet. Deshalb heißt der Verbesserungsvorschlag: einen Verkehrsspiegel anbringen, in dem die Autofahrer auf der Frauenstraße den Ring besser einsehen können. Manchmal werden solche Vorschläge sogar binnen Tagen umgesetzt: „Erfreulicherweise hängt er schon“, sagt Zittaus Verkehrsexpertin Heike Kubiak. Das Vorfahrtsproblem an der Luxemburg-Straße behält die Verkehrsunfallkommission im Auge.

Freudenhöhe: Unfälle haben unterschiedliche Ursachen

Die Kreuzung an der Freudenhöhe mit ihren fünf Straßen ist und bleibt ein Unfallschwerpunkt. Allerdings war laut Heike Kubiak, Chefin der Zittauer Straßenverkehrsbehörde, auch im vergangenen Jahr kein Muster bei den Unfällen zu erkennen. Deshalb wissen sich die Experten nicht so richtig Rat. Allerdings wird das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Ampel-Zwischenzeiten – wenn die eine Richtung schon Rot, die andere aber noch nicht Grün hat – prüfen und die Verkehrsunfallkommission die Kreuzung im Auge behalten.

Goldbach-/Äußere Weberstraße: Unfallkommission wartet Ausbau ab

An der Kreuzung Goldbach-/Äußere Weberstraße sind im vergangenen Jahr acht Unfälle passiert. Der öffentlich bekannteste passierte im Juli, als zwei polnische Diebe auf der Flucht einem tschechischen Touranfahrer die Vorfahrt nahmen und es mehrere Schwerverletzte gab. Besprochen hat die Verkehrsunfallkommission den Schwerpunkt, ist aber zu der Überzeugung gelangt, dass vor dem anstehenden Ausbau der Äußeren Weberstraße nicht mehr gehandelt wird. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will die Straße in dem Bereich samt Kreuzung im kommenden Jahr grundhaft ausbauen.

zur Startseite