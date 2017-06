Kommt der ersehnte Radweg? Skassa wollte eigentlich nur eine Begradigung der gefährlichen S-40-Kurve – aber im Rathaus denkt man in größeren Dimensionen.

Leitplanken auf beiden Seiten machen die Straße zwischen Skassa und Großraschütz für Radler zu einer gefährlichen Engstelle. Ein Radweg könnte das ändern. © Klaus-Dieter Brühl

Skassas Ortsvorsteher Uwe Stehr wirkte nach der Juni-Stadtratssitzung angenehm überrascht. „Wir hatten die Idee schon fast ad acta gelegt“, sagt er, „aber nun will die Stadt einen Radweg zwischen unserem Dorf und Großraschütz in ihre Straßenplanung einbeziehen.“ Eigentlich hatten sich die Skassaer nur dafür eingesetzt, dass die 200 Meter lange Unfallkurve am Ortsausgang in Richtung Nünchritz entschärft wird. Dort waren in den vergangenen Jahren mehrfach Transporter und Agrarfahrzeuge mit den Grundstückseinfriedungen kollidiert. Als unerfreulicher Höhepunkt kam im November 2014 ein Chemnitzer Lkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und bretterte in die tiefer als die Straße gelegenen Vorgärten. Einige Jahre zuvor war ein Tieflader mit einem Mähdrescher zu schnell durch die Kurve gefahren.

Sieben Unfälle in 15 Jahren

Dadurch schwenkte der Gebläsearm aus und rasierte einen Mast der Straßenbeleuchtung weg. Insgesamt sieben Crashs hat Anwohner Uwe Schulz in 15 Jahren an seinem Grundstück gezählt. Im vorigen Jahr bekamen die Skassaer eine Tempo-30-Begrenzung, aber noch immer fahren viele Autos viel zu schnell durch die Straßenbiegung. Auch die Fußgänger leben auf diesem Streckenabschnitt gefährlich. Im Kurvenbereich reicht die Asphaltpiste bis anderthalb Meter an ihre Zäune heran; bei einigen Grundstücken liegt dazwischen noch ein Graben mit steiler Böschung. Es gibt keinen Fußweg, so dass jeder, der zu Fuß ins Dorf will, akut gefährdet ist. Schon so mancher Anwohner musste sich vor den Außenspiegeln von Fahrzeugen in Sicherheit bringen, die wegen zu hoher Geschwindigkeit zu nah an den Straßenrand gerieten. Im vorigen Jahr war bereits das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) vor Ort. Die Verantwortlichen sahen die Notwendigkeit einer Kurvenbegradigung auf der S 40 durchaus ein. Allerdings sei das Amt personell nicht in der Lage, die Maßnahme zu planen und durchzuführen. Deshalb erklärte sich die Stadt Großenhain bereit, in die Bresche zu springen. Inzwischen liegt eine Planungsvereinbarung beider Parteien vor, die der Stadtrat am 14. Juni beschlossen hat.

Für die Skassaer besonders erfreulich: Die Planungen umfassen nicht nur die Unfallkurve, sondern die gesamte Ortsdurchfahrt sowie die Anschlussstücke bis zum Großenhainer Kaufland und zur Einmündung der Kreisstraße 8571, die über die Neumühle nach Wildenhain führt. Neben der Kurvenbegradigung wird der Ausbau der Fahrbahn auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke in Erwägung gezogen. Darin eingeschlossen sind eventuelle Neutrassierungen und der Fuß- und Radwegbau. Eine erste Schätzung der Baukosten geht von 570 000 Euro aus. Allerdings sind einige eigentumsrechtliche und technische Hürden zu überwinden. Im Ort Skassa zum Beispiel reichen die Privatgrundstücke an einigen Stellen bis unmittelbar an die Straße heran. Und wie ein Radweg durch die Senke zwischen Skassa und Großraschütz gebaut werden kann, muss ebenfalls untersucht werden. Deshalb sollen mehrere Varianten ausgearbeitet werden. Ein kombinierter Fuß-/Radweg nach Großraschütz würde den Skassaern das Einkaufen im Kaufland erleichtern.

Einkauf im Kaufland attraktiv

Das liegt zwar einen Kilometer vom Dorf entfernt, aber der Weg dahin ist wegen einer beidseitig mit Leitplanken versehenen Engstelle für Radfahrer gefährlich und für Fußgänger gänzlich tabu. Offenbar rechnet die Stadt damit, dass die neue Bahn-Brücke in Zschieschen die S 40 in eine wesentlich attraktivere Einflugschneise nach Großenhain verwandeln wird, und denkt deshalb in größeren Dimensionen. Sie hat bereits Planungsgelder in Höhe von 26 500 Euro bereitgestellt. Der eigentlichen Straßenbau und der Gehweg würden vom Freistaat finanziert, die Entwässerung und die Straßenbeleuchtung von der Kommune.

