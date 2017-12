Kommt der Chef zum Assistenten

Uwe Neuhaus © Robert Michael

Berlin. Die Geschichte vor diesem Spiel ist die der Trainer. Seit Montag ist André Hofschneider neuer Chefcoach bei Union Berlin. Wie es der Zufall will, trifft er gleich auf Uwe Neuhaus mit Dynamo Dresden. Die beiden haben sieben Jahre lang bei den „Eisernen“ zusammengearbeitet, aber als Lehrmeister seines früheren Assistenten versteht sich Neuhaus nicht. „Wir haben uns gegenseitig geholfen und voneinander gelernt“, meint der 58-Jährige. Ob er ihn trotzdem überraschen könne? „Er wird ganz schön blöd gucken, wenn ich in kurzer Hose an der Seite stehe.“

Das ist sozusagen das Markenzeichen von „Hofi“, wie Neuhaus seinen Freund nennt. Er hat ihm per SMS zum neuen Job gratuliert und per Telefon Glück gewünscht – das jedoch erst ab Sonntag. Das Gespräch sei sogar „noch ein bisschen lustiger“ gewesen als sonst. „Wir wissen doch um die Brisanz, ist doch klar. Aber wir freuen uns beide drauf und sind gespannt, wie es ausgeht.“ Hofschneider hat angekündigt, Neuhaus schlechte Laune zu bereiten.

Während Dynamos-Chefcoach trotz des Trainerwechsels bei Union nicht viele Veränderungen erwartet, muss er seine zuletzt zweimal erfolgreiche Startelf umbauen. Außer Kapitän Marco Hartmann, der gegen Aue die fünfte Gelbe Karte gesehen hat, fällt auch Rico Benatelli aus. Der Dauerläufer hat sich vermutlich im Sachsenduell im Hüftbeuger gezerrt, das aber erst nach dem Spiel bemerkt. Es hätten sich im Training schon „zwei, drei“ angeboten, die zuletzt nicht erste Wahl waren. Es spricht viel für Manuel Konrad und Andreas Lambertz, aber auch Aias Aosman ist wieder fit. Neuhaus' Kommentar: „Wir werden definitiv nicht mit zehn Mann antreten.“ (SZ/-ler)

zur Startseite