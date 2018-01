Kommt der beheizbare Spiegel? An der Radeberger Langbeinstraße gibt es im Winter regelmäßig Probleme mit dem zugefrorenen Spiegel. Das könnte sich nun ändern.

Der Spiegel an der Kreuzung Langbein-/Pulsnitzer Straße in Radeberg sorgt für bessere Sicht der Autofahrer. Aber im Winter beschlägt und vereist der Spiegel immer wieder. Das könnte sich demnächst aber ändern. © Thorsten Eckert

Radeberg. Nein, so ausgefallen ist die Idee gar nicht. Beheizbare Straßenspiegel gibt es hier und da durchaus bereits. Und das aus gutem Grund; denn im Winter beschlagen und vereisen Straßenspiegel „gern“ mal. Wie der Spiegel an der Kreuzung zwischen der Langbeinstraße und der Pulsnitzer Straße mitten in Radeberg. „Ich fahre dort täglich mehrfach lang, und das ist mitunter wirklich ein echtes Problem“, beschreibt Matthias Hänsel. Der Radeberger Schornsteinfeger ist beruflich viel im Auto unterwegs und weiß um die „sowieso schon schwer einsehbare Kreuzung“. Genau deshalb war ja vor Jahren auch der Straßenspiegel dort platziert worden, damit die Autofahrer aus der Langbeinstraße einen besseren Blick nach links in die viel befahrene Pulsnitzer Straße haben. Da aber nun im Winter regelmäßig der Spiegel vereist ist, fragt Matthias Hänsel genauso regelmäßig im Stadtrat nach, ob denn an dieser Stelle nicht mal über einen beheizbaren Spiegel nachgedacht werden könnte. Erst im Dezember stellte Matthias Hänsel, der für die CDU im Stadtrat sitzt, nach dem neuesten Stand. „Wir haben das Thema an die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes übermittelt, das ist für die Straße verantwortlich“, so Stadtsprecher Jürgen Wähnert auf SZ-Nachfrage. Eine Antwort aus dem Amt gibt es bisher noch nicht.

