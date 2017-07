Kommt das Diesel-Verbot doch noch? Der Treibstoff ist in Verruf geraten. Zwei Landeshauptstädte arbeiten an einem Bann.

Der Mittlere Ring in München, eine der Haupt-Staustrecken in Deutschland. München erwägt wie Stuttgart ein Diesel-Verbot. © dpa

Fast schon verzweifelt bemühen sich Politik und Autoindustrie um neues Vertrauen in den Diesel. Denn die Technologie ist zwar wichtig für die Hersteller und die deutsche Klimabilanz – aber Diesel ist so weit in Verruf geraten, dass seine Zukunft zumindest teilweise infrage gestellt ist. Sinkende Absatzzahlen, fallende Wiederverkaufswerte – die Folgen des VW-Skandals haben die Verbraucher längst erreicht. Der ADAC rät Kaufinteressenten derzeit von der Anschaffung eines neuen Dieselautos ab. Der Automobilclub empfiehlt, den Herbst abzuwarten. Dann kommen Neuwagen mit einer verbesserten Abgasreinigung nach der Euro-6-Norm auf den Markt.

Verunsichert sind Verbraucher auch durch drohende Fahrverbote in den Städten. Denn die Feinstaubbelastung ist vielerorts zu hoch. Und dafür sind Diesel mitverantwortlich. In Stuttgart wird es zum Verbot kommen. Auch in München könnten ältere Diesel aus dem Verkehr verbannt werden. Das bayerische Verwaltungsgericht hat die Vorbereitung von Fahrverboten angeordnet. Das Problem einer zu hohen Schadstoffbelastung kennen noch viele andere Städte, sodass dies auch anderswo drohen könnte.

Dagegen will die bayerische Landesregierung gemeinsam mit den im Land ansässigen Produzenten BMW und Audi etwas tun. Beide Seiten vereinbarten eine Nachrüstung älterer Fahrzeuge, den Einsatz modernster Dieseltechnologie, die Förderung alternativer Antriebe sowie des öffentlichen Nahverkehrs. Es gelte, „pauschale Fahrverbote in Innenstädten zu vermeiden“, sagte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (beide CSU) verspricht sich davon eine „vertrauensbildende Maßnahme.“

Die Details sind noch nicht klar, vor allem, wenn es um die Finanzierung der Nachrüstung geht. Bei BMW geht es um rund 700 000 Fahrzeuge der Euro-5-Norm, von denen die Hälfte in die Werkstätten gerufen werden soll. In ganz Deutschland sind von allen Herstellern zuammengenommen fast sechs Millionen ältere Diesel unterwegs.

Die Software für die Updates kostet laut Experten einen zweistelligen Millionenbetrag. Dazu kommen jeweils rund 300 Euro für die Arbeiten in der Werkstatt. Aigner will, dass die Fahrzeugbesitzer nichts für die Nachrüstung bezahlen müssen. Konkret geklärt ist diese Frage aber wohl noch nicht. Für Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sind Fahrverbote dennoch „nicht vom Tisch.“

Auch die Bundesregierung will aktiv an der Verminderung der Schadstoffbelastung mitwirken. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und ihr Kollege Alexander Dobrindt (CSU) aus dem Verkehrsressort haben die Initiative „Nationales Novum Diesel“ ins Leben gerufen. Zusammen mit der Industrie sollen Wege zur Verminderung der Abgasbelastung gefunden werden. Scharfe Kritik am bayerischen Vorgehen äußert der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD). „Nicht der Schutz der Menschen steht im Vordergrund, sondern der Schutz der Industrie“, sagt der verkehrspolitische Referent des VCD, Michael Müller Görnert. Es sei völlig unklar, welche Schadstoffminderung durch Nachrüstung erreicht werde. Dazu müssten belastbare Zahlen auf den Tisch. Steuervergünstigungen für den Kauf neuer Diesel hält der VCD für absurd.

Unterdessen wird in Brüssel über eine Methode nachgedacht, Grenzwerte für Abgase festzulegen. Derzeit wird bei einem Hersteller die gesamte Flotte betrachtet, vom schweren Spritfresser bis zum elektrischen Minimobil. Aus deren Verbräuchen wird dann der durchschnittliche -Ausstoß der Flotte berechnet.

Streit gibt es auch um ein Gutachten des bayerischen Verwaltungsgerichtes zur Belastung der Münchner Luft mit Stickstoffdioxid. Es hätte am Donnerstag veröffentlicht werden müssen. Seehofer wolle es unter Verschluss halten, warf die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ihm vor.

