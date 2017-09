Kommt das Bettel-Verbot im November? Im Entwurf zur Polizeiverordnung schlägt die Dresdner Verwaltung hartes Durchgreifen vor. Es gibt aber auch andere Meinungen.

Der Vorplatz der Altmarkt-Galerie am Dr.-Külz-Ring gehört zu den Standardplätzen von Bettlern in Dresden. © Franziska Klemenz

Bewegung im Fall der bettelnden Kinder. Nachdem die Vorlage zur neuen Polizeiverordnung den Ältestenrat passiert hat, wird sie nun voraussichtlich im November auf der Tagesordnung des Stadtrates stehen. Darin verankert ist auch das Verbot des Kinder-Bettelns. „Ein Verbot ist keine Lösung, wir brauchen sozialpädagogische Angebote für die Kinder und wirksame Maßnahmen gegen Armut“, so Linken-Fraktionschef André Schollbach. Aktuell sei die Fraktion in Gesprächen dazu mit Streetworkern und Jugendhilfeträgern. Auf Hilfe setzt auch SPD-Fraktionsvorsitzender Christian Avenarius. „Gegen diejenigen, die ihre Kinder zum Betteln missbrauchen, muss mit ordnungspolitischen Mitteln vorgegangen werden. Natürlich müssen aber auch weiterhin mobile Hilfsangebote zur Verfügung stehen, mit denen die betroffenen Familien betreut werden können.“ Die CDU befürwortet ein Verbot, so ihr Fraktionschef Jan Donhauser. „Wir müssen uns Zeit für Diskussionen nehmen“, sagt Grünen-Stadträtin Tina Siebeneicher. Bisher ist in der Polizeiverordnung lediglich das aggressive Betteln verboten. Das heißt, Passanten dürfen nicht belästigt oder angefasst werden, auch Tiere dürfen nicht mitgeführt werden. Ebenso ist das Vortäuschen von Behinderungen untersagt. Nun will Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) auch gegen die Personen durchgreifen, die Kinder betteln lassen. Stimmt der Stadtrat für die Vorlage, wäre das Kinder-Betteln eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 1 000 Euro Bußgeld geahndet wird. Damit folgt Dresden anderen Städten wie Essen und Berlin. In Essen ist das Kinder-Betteln seit 1980 verboten. Die Stadtverwaltung wertet es als Erfolg. Das Phänomen habe sich „stark rückläufig“ entwickelt. In Hamburg und München wird über ein generelles Bettelverbot in zentralen Bereichen diskutiert.

Streetworker wie Dieter Wolfer, Chef der Treberhilfe und der Roma-Verein sind gegen ein Verbot. Damit würde man die Kinder in die Illegalität drängen, zu Diebstahl oder Prostitution.

