Kommt das Aus für die Bibliothek Zauckerode?

Exakt 1 668 Unterschriften haben die Zauckeroder gesammelt, um das eigentlich beschlossene Ende der Bibliothek im Freitaler Ortsteil doch noch abwenden zu können. Nachdem die Petition Ende September überreicht wurde, entscheidet sich nun die Zukunft der Außenstelle. In seiner Sitzung am Donnerstagabend befasst sich der Stadtrat mit dem Thema.

Zuletzt hießt es, dass die Zweigstelle zum Jahresende schließen und in die neue Zentralbibliothek an der Ecke Dresdner Straße/Bahnhofstraße integriert werden soll. Die Initiatoren der Unterschriftensammlung argumentieren aber, dass dann eine wichtige Begegnungsstätte in Zauckerode wegfallen würde. Außerdem sei der Weg zur Zentralbibliothek für Senioren unzumutbar weit. Dieser sei mit höherem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden und für motorisch eingeschränkte Personen nur schwer zu schaffen.

Die Stadtratssitzung beginnt 18.15 Uhr im Rathaus Potschappel. (SZ/win)

