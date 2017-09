Kommt Bettel-Verbot im November?

Ja Hallo gibt es denn in Dresden keine Schulpflicht mehr ,ah die Kinder sind ja nicht von deutschen Staatsbürgern Stellt sich aber die Frage sind deutsche Gesetze nicht für alle die sich in Deutschland aufhalten verbindlich ??? Kommt die nächste Frage sind die Familien mit deren Kindern evtl illegal in Dresden . Nun wohl auch da müssten die Gesetze greifen. Wie ist das dann wenn deutsche Kinder auch beginnen sich ein Zusatzgeld durch betteln zu sichern werden diese auch in die Kriminalität u. Prostitution gedrängt wenn man dagegen vorgeht. Was sich so im Staat entwickelt kan man nur noch als eine beginnende Dekadenz bezeichnen u. daran ist wie auch der Herr Innenminister in der Schule lernte Rom kaputtgegangen.