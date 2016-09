Kommt aus China ein Investor für den „Engel“? OB Große zeigt Wirtschaftsvertretern aus dem Reich der Mitte das ungenutzte Haus am Markt. Die Gäste zeigen Interesse.

Bischofswerdas OB Holm Große neben einem einflussreichen Vertreter der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, Wang Weidong aus China. Für den OB und sein Team war der Empfang der Wirtschafts- und Handelsdelegation Teil der Arbeit für mehr Jobs und Wohlstand. © Steffen Unger

Ob da vorm Bischofswerdaer Traditionshaus „Goldener Engel“ der entscheidende Kontaktmann zu einem Investor steht? Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große jedenfalls legt sich ins Zeug und nutzt den Besuch einer hochrangigen chinesischen Wirtschafts- und Handelsdelegation am Mittwoch geschickt für einen Rundgang über den Altmarkt. Vor dem brachliegenden ehemaligen Familienhotel, das seit einer Versteigerung 2012 der Stadt gehört, bleibt der Tross natürlich auch nicht ohne Absicht stehen. Der OB erzählt den Gästen aus dem Reich der Mitte, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, dass es zu den vorrangigen Zielen seiner Stadtverwaltung gehört, gerade dieses Haus wieder zum Leben zu bringen, weil es zum Leben in dieser Kleinstadt dazugehört. Große erzählt, dass interessierte Investoren ein Engagement an dem Haus derzeit überrechnen, jeder weitere Interessent aber natürlich willkommen ist. Es war gewollt, dass herausklingt, dass es gern auch das Investment eines chinesischen Unternehmens sein darf.

Seit Großes Amtsantritt vor einem Jahr gibt es Bewegung beim „Engel“. Erstmals sagt der OB jetzt öffentlich, „ein Hotel lohnt sich. Renditetechnisch wäre es sogar noch besser als Wohnungen zu bauen.“ Ein wiederbelebtes Vier-Sterne-Haus böte sich an als Ausgangspunkt für Reisen nach Dresden, in die Oberlausitz, in die Sächsische Schweiz, nach Polen oder Tschechien. Wang Weidong, Leiter der Delegation und Chef der Handels und Wirtschaftsabteilung der chinesischen Botschaft in Berlin, hört zu und wirkt zumindest nicht gelangweilt. Auch Feng Bo, Chef der Bank of China mit Sitz in Berlin, schaut länger auf das Haus. Rückfragen gibt es, als der OB erklärt, dass ein Investor beim „Engel“ mit 35 Prozent Fördermitteln vom Staat rechnen kann und mit 400 000 Euro aus dem Fond für Denkmalschutz. Mit wie viel die Investition in etwas veranschlagt ist, wollen die beiden wichtigen Herren an den Lenkseilen von Chinas Wirtschaft schließlich wissen. „3,5 Millionen für ein Hotel. Bei Wohnungen etwas weniger, aber mit weniger Rendite“, sagt Große. Die Chinesen machen natürlich keine Versprechungen. Und doch denkt man beim Blick in ihre aufgeschlossenen freundlichen Gesichter für einen Moment: Mensch, wäre das schön, wenn hier schon bald die Baukräne aufgebaut werden und ein neues Hotel entsteht mit guter Küche, das viele Gäste beherbergt und auch die Leute von hier gerne besuchen. So wie früher.

Buch aus der Druckerei Grafe

Die Stadtverwaltung Bischofswerda hat den symbolischen roten Teppich ausgerollt und charmant getan, was zu tun ist, wenn man möchte, dass die Gäste mit Geld und Interesse am Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen wieder von sich hören lassen. Als Geschenk gab es einen in Rot gebundenen, eigens hier zusammengestellten Bildband von Bischofswerda mit goldener Aufschrift in Chinesisch. Das Buch entstand in der Druckerei Grafe, deren Chef Steffen Grafe übergab es auch. Und es gab einen von Christine Bär liebevoll und fachmännisch geführten kleinen Stadtrundgang. Schließlich wurde Wang Weidong gebeten, sich ins Gästebuch der Stadt einzutragen. Er nahm die Einladung gern an. Es ist eine von relativ wenigen Eintragungen, die es in dem Gästebuch bisher gibt, das 1977 und damit im Jahr der 750-Jahrfeier angelegt wurde. Es könnte eine der bedeutsamsten werden. Wang Weidong schreibt auf Chinesisch und Deutsch: „Ich wünsche der Zusammenarbeit zwischen Bischofswerda und China viel Erfolg.“

OB Große trat seinen Job in Bischofswerda unter anderem mit dem Versprechen an, der Schaffung von Jobs und mehr Wohlstand Priorität einzuräumen. Für ihn gehöre es zur Normalität, sagt er nun im SZ-Gespräch auf Nachfrage die Vertreter mit Einfluss auf Wirtschaft und Handel in China nach Bischofswerda eingeladen zu haben. 2500 Direktanschreiben an Unternehmen und wirtschaftsnahe Kontakte im In- und Ausland habe es im letzten Jahr durch ihn bzw. seit dessen Amtsantritt von Wirtschaftsförderer Matthias Hoyer gegeben, allein 290 in den letzten vier Monaten. „Wer soll denn einem Unternehmer gegenüber glaubhaft machen, dass es sich lohnt, hier zu investieren, wenn nicht der OB persönlich. Wir können auch keine drei Jahre mehr warten. Jetzt ist die Chance groß“, sagt Große.

Großes Potenzial

Der OB erzählt den Chinesen von der hervorragenden Anbindung seiner Stadt nach Dresden und Richtung Osten, vom Platz in Zentraleuropa, er berichtet von engagierten klugen Bischofswerdaern, von Breitbandausbau bis 2017, von innovativen Firmen und traditionsreichen Handwerksbetrieben, die sich am Standort bereits entwickeln. Drei Firmen besucht er am Mittwoch zusammen mit den Gästen: die Schoplast Plastic GmbH, Ausstellungsbau Wemme und die B & W Handelsgesellschaft mbH. Die Stadt zeigt außerdem ihr Gebiet für Industrie und Gewerbe an der Bautzener Straße. 22 Hektar sollen hier noch entwickelt werden. Mittagessen gibt es im Gasthof Butterberg

Die Chinesen honorieren den Fleiß von Bischofswerda. „Ohne dieses Engagement wären wir nicht hier“, sagte Wang Weidong zur Begrüßung im Rathaussaal. Hier lobt er auch das Engagement Deutschlands für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China und das Interesse von Kanzlerin Merkel, die zehn Mal in den letzten Jahren in China war. Die Chinesen, sagte Wang Weidong, sehen großes Potenzial in der Zusammenarbeit der zweit- und der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Vor allem würde man in China großes Potenzial sehen für Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittelständischen Betrieben. Chinas Provinzen würden zunehmend interessiert in die neuen Länder Deutschlands schauen. „Wir freuen uns auf Erkenntnisse, die wir in Bischofswerda und Sachsen gewinnen“, so Wang Weidong.

