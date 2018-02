Kommission entscheidet über Abschiebung

Am 2. März entscheidet die Härtefallkommission über das Schicksal des Tunesiers Bechir Arafet. Der 29-Jährige arbeitet seit sechs Jahren in Dresden, zuletzt als Restaurantleiter vom Enchilada, das dem Gastronomen Christian von Canal gehört. Die Duldung war am 4. Januar abgelaufen. Arafet war nach eigenen Angaben als Tourist eingereist. Die Ausländerbehörde teilte ihm mit, dass er bis zum 19. Januar freiwillig ausreisen müsse. Über die Gründe können der Tunesier und sein Chef nur mutmaßen. Sie geben jedoch zu, einmal eine Frist nicht eingehalten zu haben. Konkreter werden sie nicht. Bis zur Entscheidung ist die Abschiebung ausgesetzt. (SZ/jv)

