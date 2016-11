Kommissar Zufall enttarnt Drogenplantage Ein Oschatzer bekommt jetzt mächtig Ärger – weil der Schlauch seiner Eiswürfelmaschine geplatzt ist.

Wollte ein Mieter da eine große Party vorbereiten? Die Eiswürfelmaschine war jedenfalls schon angeschlossen – und berauschende Stoffe standen offenbar auch auf dem Plan. Doch der Reihe nach. Als Sonntag früh in Oschatz von der Decke das Wasser zu laufen begann, rief ein Anwohner die Polizei. Diese traf zügig ein. Doch das Wasser ergoss sich schon im Treppenhaus an der Wand entlang. So stiegen die Gesetzeshüter als Erstes die Treppen in den Keller hinab, um dort den Hauptwasserhahn zuzudrehen.

Anschließend führte sie der Weg an die Wohnungstür, hinter der sie das Malheur vermuteten. Doch der Mieter war nicht zu Hause. So öffneten Feuerwehrkräfte die Wohnungstür kurzerhand – und standen alsbald in einer großen Lache. Die meisten Räume der Wohnung waren bereits komplett überflutet. Die Ursache war leicht zu finden: Der Schlauch der Eiswürfelmaschine, im Fachjargon Eiscrusher genannt, war geplatzt.

Ein Fall für Feuerwehr und Polizei

Daraufhin pumpten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Wasser ab. Und dabei machten sie eine folgenschwere Entdeckung – für den Mieter. Denn zum Vorschein kam auch eine komplette Indoorplantage, mit der sich in den eigenen vier Wänden Cannabis anbauen lässt. Bei der unweigerlich folgenden Wohnungsdurchsuchung komplettierte sich für die Polizei das Bild: Sie fanden einen Trockenschrank mit kompletter Belüftungsanlage und Filter plus einiger Stecklinge, Schläuche sowie Metallhaken der Bewässerungsanlage und Kübel mit Pflanzenresten.

Die Polizisten beschlagnahmten die Gegenstände des Anstoßes und eröffneten gegen den 26-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aus der möglicherweise geplanten Party wird so nichts. (SZ)

