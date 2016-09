Kommissar Wolle Förster Wie der Geschäftsmann durch Facebook zwei Einbrechern auf die Spur kam, die sein Radebeuler Restaurant verwüstet hatten.

Unternehmer Wolfgang Förster rüstet auf. © Archivbild/Robert Michael Unternehmer Wolfgang Förster rüstet auf.

Eine Überwachungskamera hatte den Einbruch in den Morgenstunden des 31. August in das Restaurant Sushi und Wein in Radebeul aufgezeichnet. Mit den so erhaltenen Bildern und der Information, wer die mutmaßlichen Täter sind, setzte Inhaber Wolfgang Förster diese nun unter Druck.

Mit diesem Post setzte Wolle Förster die Einbrecher unter Druck.

Jetzt rüstet er auf. Noch in dieser Woche lässt Wolfgang „Wolle“ Förster, Nachtclubkönig und Multiunternehmer, in seinem Restaurant Sushi und Wein in Radebeul modernste Sicherheitstechnik installieren. Und das, obwohl ihn bereits 26 Alarmanlagen auf seinem Handy nerven, die er in anderen Häusern seines Imperiums hat installieren lassen. „Außerdem habe ich noch für 8 000 Euro Fenstergitter in Auftrag gegeben“, sagt er.

Grund für die Sicherheitsoffensive ist ein Einbruch vor zwei Wochen in der Radebeuler Villa. Große Beute machten die beiden Einbrecher nicht. Dafür wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. In dem etwa 100 Kilo schweren Tresor, den die Täter wegschleppten, lagerten laut Wolle Förster lediglich 600 Euro. Diesen Betrag hätte der Mann, der nach eigenen Angaben im letzten Jahr 1,7 Millionen Euro Steuern gezahlt hat, vermutlich noch verschmerzt. „Richtig geärgert hat mich aber, dass sie für die paar Hundert Euro wie die Vandalen in der Villa gehaust und einen Schaden von 10 000 Euro angerichtet haben“, sagt er.

Statt den Fall der Polizei zu überlassen, nahm Wolle die Sache kurzerhand selbst in die Hand. „Ich habe von einem Tippgeber den Namen des einen Einbrechers bekommen“, sagt er. Als er schließlich auch noch einen Hinweis auf den zweiten ungebetenen Besucher erhielt, veröffentlichte er am Sonntag eine Nachricht auf Facebook. Darin forderte er die beiden Einbrecher auf, sich bei ihm zu melden. Sonst, so drohte er, würde er Bilder von ihnen veröffentlichen.

„Die Aktion war ein Volltreffer“, sagt Wolle nun. „Die beiden haben sich auch bei mir gemeldet“. Beide seien drogenabhängig, sagt der Unternehmer.

Die Polizei reagiert indes zurückhaltend auf den Erfolg des Hobbykommissars. „Uns sind die beiden auch bekannt, wir unterliegen aber anderen Zwängen als Herr Förster“, sagt der Dresdner Polizeisprecher Thomas Geithner. „Wir müssen die Taten gerichtsfest nachweisen.“

