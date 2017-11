Kommissar in doppelter Mission Götz Schubert dreht in Görlitz gerade „Wolfsland“, steht am Sonntag auch auf der Theaterbühne. Die SZ sprach mit ihm.

Görlitz. Geschafft und durchgefroren kommt Götz Schubert am Mittwochabend gerade aus Biehain. Hier, am Inselsee, hat die „Wolfsland“-Crew zurzeit ihr Lager aufgeschlagen. Nach mehreren Wochen in Görlitz, wo mit „Der steinerne Gast“ Teil drei der ARD/MDR-Krimireihe gedreht wurde, ist jetzt der vierte Teil an der Reihe. „Irrlichter“ lautet der Arbeitstitel. Götz Schubert (54), gebürtiger Pirnaer, der in Potsdam lebt, spielt Kommissar Burkhard „Butsch“ Schulz . An der Seite seiner Kollegin Viola Delbrück – dargestellt von Yvonne Catterfeld – ermittelt er in Görlitzer Mordfällen. Wir sprachen mit Götz Schubert über die Stadt, „Wolfsland“ und sein Gastspiel am hiesigen Theater, wo er am Sonntag mit dem Musiker Manuel Munzlinger auftreten wird.

Herr Schubert, Sie sind ja Dauergast in Görlitz. Haben Sie von der Auszeichnung zum besten Drehort des Jahrzehnts gehört?

Ach, haben sie es tatsächlich geschafft? Das ist für mich keine große Überraschung. Ich kann total bestätigen, dass es ein guter Drehort ist mit all den schönen Fassaden, versteckten Ecken, verwinkelten Häusern. Und dabei ist Görlitz nicht pur, sondern hat immer etwas Hintergründiges. Deshalb ist es ja gerade schön, dass wir in „Wolfsland“ Görlitz auch als Görlitz zeigen.

Sie kennen Görlitz auch als Venedig?

Allerdings. Im DDR-Fernsehfilm „Der Geisterseher“ von 1987 hatte ich meine erste große Rolle. Auch damals war es hier schon toll, zu drehen, mit den alten Kostümen in den engen Gassen und verwinkelten Innenhöfen. Damals wie heute ist es sehr angenehm, hier zu arbeiten, obwohl sich natürlich viel verändert hat.

Haben Sie ab und an ein bisschen Zeit, die Stadt zu erkunden?

Nicht wirklich. Wir haben sehr volle Drehtage. Was man sieht, sieht man vom Auto aus. Oder eben beim Dreh. Wir haben ja beispielsweise am schönen Obermarkt gedreht und auch unsere Filmwache ist jetzt ein schönes historisches Gebäude.

In einem schönen historischen Gebäude können die Görlitzer Sie auch am Sonntag erleben. Sie treten im Theater auf. Wie kam das zustande?

Tatsächlich haben Manuel Munzlinger und ich selbst beim Theater nachgefragt. Da ich gerade zum Drehen hier bin, dachten wir uns, es passt ganz gut, auf unserer kleinen Tour auch hier ein Gastspiel zu geben.

Ganz schön viel Arbeit auf einmal oder?

Auf alle Fälle kommt keine Routine auf. Ehrlich gesagt, habe ich das ein wenig unterschätzt, die vollen Drehtage und abends noch die Vorbereitung auf die nächsten Szenen und eben unsere Hörspiellesung. Wir haben es ja erst einmal vor Publikum gemacht. Vor zwei Wochen war Premiere in Dresden. Das heißt natürlich, dass wir noch weiter daran arbeiten – also nichts mit Wochenende zum Durchschnaufen. Wenn man aber auf der Bühne steht und es kommen die Zuschauerreaktionen dazu, weiß man auch, dass sich das alles lohnt.

Was für einen Götz Schubert erwartet den Zuschauer denn im Theater? Den Kommissar werden Sie sicher nicht mitbringen.

Nein, der ist nicht dabei. Der Abend heißt „Geschichten von der allgemeinen Undurchschaubarkeit“. Wir nennen es Musik-Hör-Spiel, denn es geht über eine klassische Lesung weit hinaus. Es gibt einen Text, den lese ich, und Musik, die hat Manuel Munzlinger komponiert, der sie auch spielt. Wir versprechen ein emotionales und geistiges Vergnügen mit leidenschaft-spielerisch vorgetragenen Texten und Musiken. Wir zwei schaffen dabei wie zwei Inseln von der Bühne aus Räume zum Denken und Fühlen.

Wenn das gesamte Team vor Ort ist – erwarten Sie Kollegen im Publikum ?

Ich könnte mir schon denken, dass es sich der eine oder andere anschaut. Fragen dazu kamen jedenfalls schon. Allerdings stehen wir auch vor einer kleinen Drehpause, alle haben also ein längeres Wochenende. Ich weiß nicht, wer dann alles hier ist. Die wollen ja auch mal nach Hause.

Nehmen umgekehrt auch Sie sich manchmal die Zeit, anzuschauen, was Kollegen so machen? Yvonne Catterfeld zum Beispiel, die ja zurzeit auch in „The Voice of Germany“ als Jurorin zu sehen ist.

Ich habe im Moment keine Zeit, fernzusehen. Das ist gerade etwas schwierig. Wir werden zum Dreh teilweise schon um 5 Uhr morgens abgeholt, da hat man einen ganz anderen Rhythmus. Wenn ich aber mitbekomme, dass es in der Sendung von bestimmten Titeln Interpretationen gibt, die mich interessieren, schaue und höre ich mir die sehr gern an. Da gibt es ja Möglichkeiten übers Internet. Und manchmal unterhalte ich mich mit Yvonne darüber.

„Geschichten von der allgemeinen Undurchschaubarkeit“, Gastspiel mit Götz Schubert und Manuel Munzlinger: Sonntag, 12. November, 19 Uhr im Görlitzer Gerhart-Hauptmann-Theater

