Kommentiert: Platz zum Parken ist ausreichend Steffen Gerhardt über die Pläne, zwei Märkte zu erweitern

Der Handel scheint gut von den Nieskyern zu leben. Zumindest lässt sich das für die großen Einkaufsmärkte sagen. Sonst würden sie nicht so viel investieren. Nun sollen noch Aldi und Edeka dazukommen. Seit elf Jahren sind beide Märkte dort zu finden, wo einst das Nieskyer Kino stand. Zeit also für eine Runderneuerung gemäß der eigenen Firmenphilosophie: Dem Kunden das Einkaufen zum Erlebnis zu machen. Um beim Beispiel zu bleiben: Vergleicht man die Edeka-Märkte in Niesky und Kodersdorf, wird einem deutlich, wohin sich die Handelsketten entwickeln. Billig aus dem Karton war früher, heute ist Niveau gefragt.

Dagegen ist nichts zu sagen, dennoch bleiben Nebenwirkungen. So ist die Befürchtung nicht abwegig, dass die Erweiterung mit einem Verlust an Parkplätzen einhergeht. Zwar ist im Gesetz geregelt, in welchem Verhältnis Ladenfläche und Anzahl der Parkplätze zu stehen haben, aber das interessiert den Kunden weniger. Er will vor seinem Markt parken können. Und sind wir mal ehrlich: Würden vor Rewe, Penny, Edeka und Netto nur die Autos stehen, deren Insassen mit einem Einkaufswagen unterwegs sind, dann dürfte die Zahl der Parkplätze ausreichend sein, auch an einem Freitag.

