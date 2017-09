Kommentiert: Mäßig lustige Schmierereien Matthias Klaus über beschädigte Wahlplakate

Manche Partei versucht, ihre Wahlkampfplakate so weit oben wie möglich an Laternen oder andere Masten zu hängen, um sie vor möglichen Beschädigungen zu schützen. Das ist tatsächlich ein Kraftakt für jene, die es machen müssen: Parteimitglieder etwa, die das ehrenamtlich übernehmen. Dass das nicht immer funktioniert, zeigt das Beispiel der AfD im Landkreis. Allein in Görlitz wurden der Partei 70 bis 100 Wahlplakate abgerissen, gestohlen oder zerstört, ein Verlust von etwa 25 Prozent. Im früheren Kreis Niesky waren es sogar fast alle Plakate. Natürlich betrifft es nicht nur die AfD. Alle großen Parteien im Landkreis sind vom unfreiwilligen Wahlwerbeschwund betroffen. Und das Phänomen ist ja nun beileibe kein neues: Neue Wahl, die bevorsteht, neue Schmierer, Zündler, Abreißer sind am Werk. Ob die Taten nun in jedem Fall politisch motiviert sind, sei dahingestellt. Bei mancher Parole, die über eine Wahlwerbung gekritzelt oder gesprüht wurde, kann man es zumindest vermuten. Die großen Flächen, die Aufsteller, auf denen die Spitzenleute der Parteien zu sehen sind, reizen die „Verschönerer“ natürlich besonders. Hier eine Brille für Herrn Lindner, da ein Bärtchen für Frau Wagenknecht. Lustig? Ehrlich gesagt, nur mäßig. Am Ende werden die Plakate erneuert. Eine politische Diskussion auf Wahlwerbeplakaten findet nicht statt. Das ist nur Geschmiere und sogar Sachbeschädigung. Und ob eine gemalte Brille für Herrn Lindner eine Geldbuße wert ist?

zur Startseite