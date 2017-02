Kommentiert: Alte Bausünden wirken lange nach Birgit Ulbricht über die Entscheidung zum Brecher

Das klare Nein zur Brecheranlage in Naundorf ist ein Ende mit Schrecken. Keine angenehme Situation für den Unternehmer Martin Lindemann. Sicher. Aber eine Konfliktlage zu den Bürgern, in die er sich hätte gar nicht begeben sollen. Dass das die Stadt vor Jahren und vor allem vor dem Kauf der Brache „Altes Heizhaus“ schon klipp und klar gesagt hat, hätte genügen sollen. Tat es aber nicht, und die Dinge haben ihren Lauf genommen. Sie werden auch weiter ihren Lauf nehmen, denn mit dem Nein ist ja längst nicht geklärt, was nun aus der Fläche werden soll. Eine andere Ansiedlung, vielleicht sogar ein Wohnviertel. Wohl kaum im Überflutungsgebiet.

Am Ende wird die Stadt die Brache vielleicht noch kaufen oder tauschen müssen. Konsequentes Abreißen des aufgeschütteten Areals und Renaturieren im ohnehin ausgewiesenen Naturschutzgebiet – so könnte es kommen. Dann muss die Stadt sicher in die eigene Tasche greifen und Geld ausgeben, um einen Bausündenfall aus DDR-Zeiten endlich zu bereinigen, als man das Heizhaus schon damals gegen geltendes Recht dort gebaut hat.

zur Startseite