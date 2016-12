Kommentar:Es geht hier um die Männer Anja Beutler über eine gute Basis für die Zukunft

Um es gleich ganz klar zu sagen: Für das Studium oder die Ausbildung einmal über den Tellerrand zu schauen und die Heimat zu verlassen, ist das beste, was man tun kann. Das war schon immer so. Und das ist auch heute nicht das Problem. Das liegt nämlich eher bei der Frage, wie viele junge, gute Fachleute eine Stadt oder eine Region anlocken kann. Sich nur auf Rückkehrer zu versteifen, wäre zu kurz gegriffen. Warum sich nicht auch für Frauen – und Männer – hübsch machen, die hier neu ihre Wurzeln schlagen wollen? Aber wie? Was suchen die eigentlich?

Ein absolutes Erfolgsrezept hat die Studie der Hochschule logischerweise nicht parat. Aber es zeigt, dass die Veränderung in den Köpfen beginnen muss. Wo es Standortnachteile gibt, muss man wendiger sein und ein Plus bieten. Ob das nun Geld oder eine Garantie auf einen Krippenplatz, die gezielte Förderung junger Unternehmerinnen oder auch familienfreundliche Arbeitszeiten sind, wird jeder für sich entscheiden. Sicher ist, dass man mit einem „Haben wir immer so gemacht“, nicht immer weit kommt. Und sicher ist auch, dass das für viele Unternehmern und Verwaltungen noch ein Schippchen Schwierigkeit mehr ist.

Ja klar, diese Erkenntnis der Studie hätte man sich irgendwie denken können. Und es wird Branchen und Orte geben, wo es trotzdem schwierig bleiben wird, junge Menschen anzulocken. Aber falsch kann ein Versuch nicht sein. Und es ist auch nicht nur ein Versuch zugunsten der Frauen.

