Kommentar: Zweischneidige Entwicklung Anja Beutler über die rasante Technikentwicklung

Am autonomen Kühlschrank scheiden sich die Geister – zu Recht. Perspektivisch kann es für gestresste Großstädter eine Erleichterung sein, wenn sie die Lebensmittel gleich an der Haustür empfangen können und nicht durch den Supermarkt flitzen müssen. Auch künftige, technikerfahrene Senioren, die nicht mehr mobil sind, wären unabhängiger. Ebenso Familien auf dem Land, die keinen Supermarkt um die Ecke haben.

Aber was wäre eine Welt ohne Einkaufen? Ohne das Stöbern in den Regalen nach Abwechslung auf dem Speiseplan? Ohne den Tratsch an der Kasse, wenn man einen Bekannten trifft? Und mit noch mehr Tempo im Alltag, weil man alles per Klick erledigen kann? Mit Unbehagen mögen auch lokale Landwirte, Gartenbauunternehmen oder Händler die Entwicklung der smarten Haushaltshelfer sehen. Werden die Großmärkte sie dann komplett ausbooten oder die Preise so enorm drücken, dass sie nicht mehr mithalten können? Noch weiß das keiner. Sicher scheint, dass sich in einigen Jahren auch der intelligente Kühlschrank etablieren wird. Wer hätte vor 20 Jahren geglaubt, dass die Mehrzahl von uns heute kleine Computer in der Tasche trägt, mit denen man kleine elektronische Briefe und Nachrichten schreiben, einkaufen und – ach ja – auch telefonieren kann.

zur Startseite