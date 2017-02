Kommentar: Zwei schlechte Jahre wirken lange nach Ingo Kramer über die Entwicklung des Neißebades in Görlitz

Keine Frage: 2013 und 2014, die letzten zwei Jahre unter dem alten Chef, waren keine guten Jahre für das Neißebad: Die Einrichtung schrieb tiefrote Zahlen – und Besucher beschwerten sich, weil das Wasser zu kalt und die Luft zu zugig war. Dann ging alles ganz schnell: Der Badleiter nahm seinen Hut, der (damals nach kommissarische) Nachfolger sorgte für wärmeres Wasser und stellte den Luftzug so gut es ging ab. Doch auch der Eintrittspreis stieg ab 2015.

Seither ist Ruhe eingekehrt: Von den Gästen gibt es kaum noch Beschwerden, sie haben sich an die neuen Preise gewöhnt, halten dem Bad die Treue. Und nun liegen vorläufige Zahlen für 2015 und 2016 vor. Es sind schwarze Zahlen.

Links zum Thema Görlitzer Neißebad erholt sich langsam

Trotzdem wird es noch eine ganze Weile dauern, bis das Minus von 2013 und 2014 ausgeglichen ist. Zwei schlechte Jahre haben hier also (leider) sehr langfristige Auswirkungen. Deshalb kann das Bad in nächster Zeit auch keine großen Sprünge machen, keine neuen Attraktionen anschaffen oder gar über einen Ausbau nachdenken. Zumindest aus eigenen Mitteln wird das in den nächsten Jahren nicht möglich sein. Dazu bräuchte es einen politischen Willen aus Verwaltung und Stadtrat. Der ist derzeit nicht erkennbar. Stattdessen sind offenbar alle froh, dass es gut und ohne Beschwerden läuft.

zur Startseite