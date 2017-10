Kommentar: Zuzügler sind längst nicht nur Rentner Ingo Kramer über die Lage auf dem Wohnungsmarkt

Wenn Görlitz innerhalb eines Jahres um 632 Menschen wächst, dann muss das auf dem Wohnungsmarkt auch irgendwo zu spüren sein. So weit, so simpel. Interessant ist allerdings, wie unterschiedlich die einzelnen Vermieter davon profitieren – und wie unterschiedlich sie die Gründe sehen. Schaut man erneut auf die Statistik, dann fällt auf, dass die Anzahl der in Görlitz lebenden Polen innerhalb eines Jahres um 501 gestiegen ist. Das macht satte 80 Prozent des Anstiegs aus. Vermieter wie Heid + Partner, Plandata und F.T. Immobilien liegen also mit ihren Beobachtungen ganz richtig.

Links zum Thema Görlitzer Vermieter spüren den Aufschwung

Das heißt freilich nicht, dass die anderen falsch liegen. Es ist ja nicht so, dass lediglich 131 Nicht-Polen zugezogen wären. Stattdessen sterben in Görlitz immer noch mehr Menschen als geboren werden. Diese Differenz, etwa 350 Menschen, wird auch durch Zuzügler ausgeglichen. Der tatsächliche Zuzug liegt also bei 632 plus rund 350, also fast 1 000 Menschen. Da fallen viele Gruppen rein: Leute, die wegen der Arbeit herziehen, darunter auch Familien, zudem Rentner aus West und Ost, Studenten, Flüchtlinge, Hartz-IV-Empfänger aus dem Umland. Das Bild ist ganz bunt. Und das Vorurteil, dass allein Rentner aus dem Westen herkommen, ist völlig falsch. Görlitz wird stattdessen vielfältiger. Und viele Vermieter spüren das. Das ist gut so, denn es eröffnet die Möglichkeit, wieder stärker zu investieren.

zur Startseite