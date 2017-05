Kommentar: Zusammenarbeit darf kein Aktionismus sein Ralph Schermann über gemeinsame polizeiliche Arbeit

Der Ruf nach besserer Polizeiarbeit hat eine einfache Ursache: die viel zu hohe Kriminalität. In Grenzregionen gilt es leider, auch mit Autoklau, Einbruch und Ladendiebstahl zu leben. Verallgemeinernd wird meist mit dem Finger über die Neiße gezeigt. Sicher weiß man, dass in Polen nicht nur notorische Spitzbuben leben. Und doch ist der Fingerzeig allgegenwärtig, erst recht, seit Beschaffungskriminalität das Drogenmilieu aufweitet. Dass Görlitzer und Zgorzelecer Polizisten seit 2007 enger zusammenarbeiten, dabei weniger Berührungsängste, dafür mehr gemeinsame Fahndungserfolge verzeichnen, ist lobenswert. Dass nach Lösungen gesucht wird, wenn aus allen möglichen Gründen gemeinsame Streifen ausfallen, zeigt den Willen der Verantwortlichen auf beiden Seiten, solche Erfolge nicht so schnell aufzugeben.

Doch wenn auch die Bürger solche Gemeinsamkeiten würdigen, manche Politiker indes sofort die Kritik-Keule schwingen, wenn nicht immer und allzeit alles wie geplant funktioniert, ist das Einschätzen solcher Polizeiarbeit schwierig. Erinnert sei daran, dass nach einem Jahr die gemeinsam von deutschen und polnischen Polizisten monatlich präventiv angebotenen Informationsveranstaltungen wieder eingestellt werden mussten, weil kein Bürger daran Interesse zeigte.

Vielleicht fehlte der Zuspruch, weil längst auch jeder weiß, dass Grenzkriminalität ohnehin nicht allein von Polizisten zu lösen ist. Organisierten Diebstählen den Nährboden zu entziehen, das ist nach wie vor zuerst Aufgabe der Politik. Und zwar nicht nur in Deutschland.

