Kommentar: Zumindest die Trends sind eindeutig Ingo Kramer über Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt

Statistiker haben es auch nicht immer leicht. Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt im Landkreis zu skizzieren, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Denn: Ist es wirklich möglich, den Markt in Orten wie, sagen wir, Schleife, Görlitz und Oybin zu vergleichen? Oder gar die Preise in diesen Orten? Eigentlich nicht, das verrät allein schon der Blick auf die Anzeigen im Immobilienteil. Auch für den Landkreis Görlitz gilt das, was deutschlandweit gilt: Die Städte sind in aller Regel beliebter bei Hauskäufern, entsprechend sind die Preise dort höher – Ausnahmen bestätigen die Regel.

Doch trotz aller Schwierigkeiten sind Studien über Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt kein Fall für den Papierkorb: Zumindest Trends können sie sehr eindeutig aufzeigen. Der Trend zum Wohnen im Ein- oder Zweifamilienhaus gehört dazu. Während vor allem in den Städten ganze Häuserzeilen in den Neubaugebieten aus DDR-Zeiten abgerissen werden, gibt es, ebenfalls in den Städten, kaum einen nennenswerten Leerstand bei Einfamilienhäusern. Auf dem Land aber sieht selbst das schon wieder anders aus: Da stehen kleine, unsanierte bis ruinöse Häuschen leer, während aber gleichzeitig auch immer wieder neue Einfamilienhäuser gebaut werden. All das zeigt: Der Immobilienmarkt ist vielschichtig. Und Studien geben einen kleinen Einblick in einige Facetten. Sie helfen, Trends zu erkennen – und darauf zu reagieren. Also haben sie ihre Berechtigung.

