Kommentar: Zu viele Köche rühren im Brei Alexander Buchmann über neue Versuche bei der Tourismuswerbung

Viele Köche verderben den Brei, heißt es. Wenn diese dazu noch in unterschiedlichen Küchen stehen, ist fraglich, ob sie überhaupt das gleiche Gericht kochen. Dieses Gefühl kommt auf, wenn man sich die Bemühungen von Kommunen, Landkreis und anderen Zusammenschlüssen bei der Tourismusentwicklung ansieht. Dass in einer vielschichtigen Region wie der Oberlausitz niemand mit seinem Angebot zu kurz kommen will, ist verständlich. Im Wettbewerb um Touristen ist es aber wichtig, geschlossen als Region aufzutreten. Die Neustrukturierung des Tourismusverbands und der TGGs kann dabei der richtige Schritt sein – vorausgesetzt es beteiligen sich auch genügend Städte und Gemeinden daran. Denn dadurch erhöht sich auch für kleinere Anbieter und Gemeinden die Chance, mit ihren Anliegen an höherer Stelle Gehör zu finden. Und die Kosten für Werbung und Lobbyarbeit verteilen sich dadurch auf mehrere Schultern.

Dass etwas erreicht werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen, zeigt sich ja aktuell an einem anderen Beispiel aus der Region – der Lausitzrunde. Mit deren Zusammenschluss haben die beteiligten Kommunen und Landkreise ihrer Position zur Braunkohle auf großer Bühne Nachdruck verliehen. Und warum soll ein solches Vorgehen nicht auch beim Tourismus zum Erfolg führen.

