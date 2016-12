Kommentar: Zeit, die Görlitzer Bürger zu entlasten Daniela Pfeiffer über die Beiträge für den Straßenbau

Görlitzer zahlen die höchsten Steuern und auch an den Straßenausbaubeiträgen wird nicht gerüttelt. Sicher alles gut begründbar – die Kassen sind knapp und werden noch knapper. Aber anderen geht es auch nicht besser und doch tun sie mehr, um ihre Bürger zu entlasten. Vermutlich wären die Sorgen- oder Wutfalten manches Anwohners gar nicht so tief, wenn der Bescheid aus dem Rathaus nicht vier- oder gar fünfstellig wäre. Wenn eine Abschaffung so undenkbar ist – oder politisch nicht gewollt – warum nicht über den Kompromiss nachdenken, die Beiträge zu reduzieren? Auch das haben andere vorgemacht. Andererseits ist die Liste der schlechten Straßen in der Stadt noch lang, das Gemecker über Holperpisten laut. Hier einen Weg zu finden, der allen Wünschen gerecht wird, ist eine Herausforderung für den Stadtrat.

